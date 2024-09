AMATEUR. Plus forte que celle du Stade Toulousain, l’invraisemblable série de ce club de Fédérale 3 a pris fin

Après presque 2 ans sans défaite, le club de Corbières XV a perdu ce dimanche, sur le terrain de Draguignan.

Ce dimanche soir, Toulouse s’est donc incliné face à l’UBB. Une première à domicile depuis 32 mois pour le club haut-garonnais, invaincu depuis 33 matchs dans son antre.

Un week-end qui était donc synonyme de fin de série. Car 7 divisions plus bas, en bas de l’échelle fédérale, s’est également achevée une série invraisemblable.

Près de 2 ans et une quarantaine de matchs plus tard, Corbières XV a en effet connu la défaite. Le double champion de France en titre (Régionale 2 puis 1), n’avait plus perdu depuis le mois d’octobre 2022.

Ce week-end, le promu audois en Fédérale 3 se déplaçait chez un cador de sa poule, Draguignan, et n’a donc pas passé l’écueil. Après avoir fait un peu tourné au coup d’envoi, il était rapidement mené 16 à 0 à la pause.

L'entrée de son surpuissant 3ème ligne Demilly et d'autres cadres ont redressé la barre jusqu'à revenir à 4 points (22 à 18), avant de craquer en fin de match. Score final ? 34 à 18, pour le dernier match de ce premier bloc.

Rien d’alarmant pour l’entente audoise, toujours dans le haut du classement de sa poule après 3 journées, mais une fin de série quand même. Il le fallait bien pour ce club ambitieux qui visera déjà la qualification après s’est encore renforcé comme il faut à l’intersaison.

Pour rappel, le club largement constitué d'anciens joueurs de Narbonne, Gruissan ou Leucate est celui qui avait perdu son coach Cedric Rosalen en début d'année 2024. Depuis, c'est un autre ancien professionnel qui a renforcé le staff, Quentin Étienne. Pour l'histoire et l'aventure, on leur souhaite évidemment d'aller (une nouvelle fois) le plus loin possible.