VIDEO. RUGBY. ''Mission Bouclier'', l'excellent reportage de Rencontres à XV sur les finales en amateur

Cette année, Rencontres à XV a suivi plusieurs équipes de la Régionale 3 à la Fédérale 2 pour son reportage ''Mission bouclier''. Un excellent film sur les finales.

RUGBY. AMATEUR. Incroyable ! Trois ligues ont raflé tous les boucliers en 2022/2023 !La saison 2022/2023 chez les amateurs s'est terminée le week-end dernier avec les finales. Des instants mémorables pour les rugbymen, de la division la plus basse au Top 14. Certains n'en vivront peut-être qu'une dans leur carrière. Après des mois de compétition acharnée, la perspective de soulever un bouclier transcende parfois les hommes. Une aventure qui laisse des souvenirs impérissables, quel que soit le résultat.



Cette année, Rencontres à XV a suivi plusieurs équipes de la Régionale 3 à la Fédérale 2 pour son reportage "Mission bouclier" dont les joueurs de l’AS Layracaise, opposés à l’Union Athletique Gaillacoise Rugby. Un match qui a vu les premiers remporter leur premier titre de champion de France. "On marche à l’émotion et je crois qu’aujourd’hui, on en a donné… On joue que pour ça. Le reste, c’est que du rugby…", a notamment commenté Mathieu De Carli, entraîneur AS Layracaise, via le site de la FFR. RUGBY AMATEUR. Sarlat devient champion de Fédérale 3 et décroche le premier titre de son histoire face à Aubagne !Le club de Sarlat a également vécu des moments forts avec un succès 19 à 13 aux dépens d'Aubagne. Le pied d'Enzo Mathé a été déterminant. Sous les yeux de son père, qui lui avait perdu une finale dans jeunesse, il a permis à son club de soulever son premier bouclier. A l'inverse, du côté d'Emak Hor Rugby, on enchaîne les bouts de bois. Du côté d'Oloron-Sainte-Marie et devant un stade plein, ils ont dominé Vic-en-Bigorre, 13 à 12. Un tout petit point qui suffit à leur bonheur.



"L’année dernière déjà, ça s’était joué d’un point à la dernière minute… C’est une aventure extraordinaire avec un groupe qui s’est forgé dans la douleur et qui a remporté six titres pour deux montées en un an. Ce sont tous des copains, une vraie famille. Il existe entre eux une amitié fabuleuse qui se voit sur le terrain", confiait Marc Unhassobiscay, heureux entraîneur des vainqueurs, après le match.



Finalement, en Régionale 2 ce dimanche à Lavelanet, ce sont les Audois de Corbières XV qui ont remporté la finale 24-14 contre les Catalans de Millas. Ce n'était pas la sortie qu'avait espérée Joffrey Amrani, aligné aux côtés de son frère, pour son dernier match de rugby. Mais ils en garderont certainement de précieux souvenirs.



"Félicitations à Millas et il a vraiment fallu aller chercher beaucoup de force en nous pour aller remporter cette finale. Gagner ce match en marquant plus d’essais et avec une bonne ambiance en tribunes est très satisfaisant", a commenté Cédric Rosalen, ancien joueur de Narbonne désormais à la tête de Corbières XV. De la préparation d'avant-match aux célébrations de certains ainsi qu'aux pleurs des autres, découvrez cet excellent reportage sur le rugby amateur.