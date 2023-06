RUGBY AMATEUR. Sarlat devient champion de Fédérale 3 et décroche le premier titre de son histoire face à Aubagne !

Sarlat rugby a marqué son histoire en décrochant le titre de champion de Fédérale 3, premier bouclier de son histoire

À Limoux, Aubagne et Sarlat se sont livrés un défi corsé au stade de l’aiguille. Ce dimanche 25 juin, Sarlat avait l’occasion de solder la bonne dynamique de ses dernières années par un titre. En face, Aubagne ne voulait pas louper cette finale de Fédérale 2 après un derby en demi-finale qui a marqué les esprits. Ce dimanche, l’occasion de faire oublier la cruelle élimination de la saison 2021-2022, après une saison régulière de haut vol, semble parfaite.

Pour bien entamer le match, Aubagne n’a pas fait dans la dentelle et a voulu marquer physiquement les Périgourdins. Avec des charges dévastatrices, les Bucco-Rhodaniens s’engouffraient dans la défense adverse. Après des premiers points au pied, inscrit par la botte de l’ailier Hervé Combes, le numéro 4 Gaël Davisseau perforé et s’effondre au pied des poteaux. Avec le cuir en main, il inscrit le premier essai des siens. Il concrétise un début de match dominé physiquement par les hommes du sud-est.

Côté Sarlat, la défense souffre, mais serre les dents. Avec le pied d’Enzo Mathé, les Dordognais se remettent dans le jus et renversent la vapeur assez rapidement. À la 30ᵉ minute de jeu, une folle percée du talonneur de Sarlat prend Aubagne à revers. Arrêté après 30 mètres, le ballon continue à vivre grâce à l’effort de ses coéquipiers pour amener des solutions au soutien. Envoyé au large, le cuir se retrouve dans les bras de Nicolas Testut, qui est arrêté à quelques mètres de la ligne. Malheureusement, cette folle action n’ira pas au bout, car un en-avant volontaire d’un joueur de Sarlat stoppe la dynamique. Après un carton jaune logique pour leurs adversaires, ils repartent un travail et inscrivent un essai en force par l’intermédiaire de Bastien Puyraud. Après un coup de patte de chaque côté, les deux formations se quittent avec un petit avantage pour Sarlat à la mi-temps (16 à 13).

Dès le retour au vestiaire, l’arrière Enzo Mathé enquille de nouveaux points. Décisif en demi-finale, le jeune buteur de 24 ans représente l’une des plus grandes satisfactions de la saison des Sarladais. Après ces nouveaux points, Aubagne décide de reprendre le même rythme qu’en début de match. Avec une grosse intensité physique, les joueurs du sud-est marquent les Sarladais et une valise d’Adrien Tempier leur permet d’arriver dans les 22 mètres adverses.

Après une longue séquence de domination, les joueurs en blanc sont à deux doigts de marquer un essai, mais un joueur commet un en-avant à quelques mètres de la ligne à la 54ᵉ minute de jeu. Les Périgourdins profiteront de ce cafouillage pour jouer. Amateur des passes après contact, ils réussissent à reproduire la belle percée de la première mi-temps. Près de 80 mètres plus loin, les joueurs d’Aubagne se remettent encore à la faute et l’arbitre de la rencontre leur inflige un carton jaune. À ce moment-là, les deux équipes peinent à engranger des points à cause de nombreuses fautes de mains, malgré une nette domination physique des joueurs du sud-est. Dans une fin de match irrespirable, Aubagne n'arrête pas de se confronter à la défense de Sarlat dans leurs 15 derniers mètres. Cependant, la défense des Bleu et Noir tiens bon et Aubagne repart frustré à quelques minutes de la fin du match. Durant les ultimes instants, les deux équipes tentent le tout pour le tout avec des relances à la main à défaut de trouver la touche. Sur une dernière passe d'armes héroïque, le CA Sarladais récupère le cuir et, après un petit moment de folie, l'envoie en touche. Score final : 19 à 13.