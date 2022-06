RUGBY. Fédérale. La décision forte de Sarlat pour éviter de mettre le club en danger

Promu sportivement en Fédérale 1, le club de Sarlat a refusé la montée à l'échelon supérieur. Une décision forte pour l'avenir de la formation du Périgord.

AMATEUR. Le dernier carré est connu, les résultats des quarts de Fédérale 2 et 3C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre pour la direction de Sarlat. Mais quand l'avenir du club est en question, il faut savoir faire les bons choix et "être raisonnable", commente François Bourgeois, le directeur sportif du CAS, via France Bleu. Malgré des ambitions affichées depuis plusieurs saisons, ce dernier estime que la marche est trop haute à l'heure actuelle. La principale raison de ce refus est financier. Le club serait notamment endetté et préfère ne pas prendre de risque face au budget nécessaire pour évoluer en Fédérale 1. Sarlat manquait notamment de certitudes quant aux partenaires qui seraient prêts à les suivre dans cette aventure. Alors que le président du club Dominique Einhorn a été mis en examen, la nouvelle direction a préféré repartir en Fédérale 2 sur des bases saines. Fédérale 2. Sarlat vise le rugby pro à court terme sous l'impulsion d'un homme, Dominique Einhorn