AMATEUR. ‘’Si on nous avait dit ça en juillet dernier’’, le capitaine de Sarlat Jonathan Laporte revient sur le titre de Fédérale 3

Il y a de cela 10 jours, le club de Sarlat a été sacré champion de France de Fédérale 3. Une épopée sur laquelle est revenue Jonathan Laporte, capitaine de l’équipe.

RUGBY AMATEUR. Sarlat devient champion de Fédérale 3 et décroche le premier titre de son histoire face à Aubagne !On ne présente plus le club de Sarlat. Située en Dordogne, l'équipe menée par le capitaine (et entraîneur) Jonathan Laporte a connu une saison 2021-2022 assez tourmentée, à cause notamment d'affaires extra-sportives. Résultat, le club, qui évoluait à ce moment-là en Fédérale 2 (et qui s'était qualifié en Fédérale 1), a demandé à être rétrogradé, afin de mieux se reconstruire. Un choix plus que payant, puisque les Sarladais ont réussi à finir champion de France de Fédérale 3, et donc de remporter le premier titre de l'histoire du club. Une épopée qui n'aurait pas été possible sans l'apport des deux co-présidents Adrien Doursat et Paul Jales, qui ont eu le courage de reprendre le club malgré une situation plus qu'incertaine. Une aventure singulière donc, sur laquelle est revenue justement le troisième ligne Jonathan Laporte.

Quel est ton sentiment sur le dernier match face à Aubagne (finale gagnée 19 à 13) ?

''Face à Aubagne, on n’était pas du tout favoris. Ça nous a galvanisé, et on a abordé le match avec de la pression mais sans émotion. On a tout lâché quand on était sur le terrain. On a passé un sale quart d’heure d’entrée de match, cela a été très compliqué. Et après on a réussi à construire petit à petit notre victoire en s’appuyant sur nos points forts, c’est-à-dire la conquête, l'état d’esprit et la défense''.

Lors des phases finales, vous avez perdu quelques joueurs importants. Comment avez-vous géré cela ?

''Le premier match sans eux (Hemani Paea, élu meilleur joueur de Pro D2 en 2015/2016, et Agustin Aprile, ouvreur de l'équipe) on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, parce qu’on s’appuyait beaucoup sur ces deux joueurs. Heureusement, les Enzo Mathé, Nico Testut ou encore Antoine Delmas ont pris le relais, comme si de rien n’était. Ce sont des jeunes qui ne se posent pas de question, et c'est génial quand ça marche. On n’a peut-être pas été les meilleurs au rugby, mais on a une sérénité au niveau du groupe, et une confiance envers les uns et les autres qui est incomparable avec d’autres groupes je pense''.

Était-ce l'objectif de finir champion de France en début de saison ?

''Non, non (rires)... Si on nous avait dit ça en juillet dernier… François Bourgeois (entraîneur de l’équipe) m’avait dit à ce moment-là : ‘’Jon, on est 21. Mais tu me connais, on va faire quelque chose.’’ Quand il m’a dit ça, je l’ai pris pour un fou ! Après, on est passé par des hauts et des bas. Oui on finit premier, mais ce fut loin sans mal…''

RUGBY. Fédérale. La décision forte de Sarlat pour éviter de mettre le club en danger Vous l'aurez compris, ce résultat fut aussi inattendu que mérité pour le club de Sarlat, qui a su se reconstruire malgré le départ de plusieurs joueurs à l'intersaison, lié justement aux affaires extra-sportives. Une identité retrouvée, qui est une victoire en soi. Jonathan Laporte, qui fut l'un des rares joueurs de l'équipe première à rester cette saison, nous en parle d'ailleurs comme un levier de motivation : ''Ça nous a soudé. On a tous été solidaires. Et au final, la grande majorité de cette équipe jouait en B l’année dernière. Ce sont de vrais Sarladais. Il y a 80% de l’effectif qui est passé par l’école de rugby de Sarlat ! On ne les attendait pas à ce niveau-là''. Un état d'esprit et une solidarité à toute épreuve, symbolisés par une anecdote unique...

J'ai entendu que le jour de la finale, un de vos entraîneurs était en costard sur le bord de la pelouse. Tu nous racontes ?

''Alors oui, cet entraîneur-là (Ludovic Pérusin) s’était marié la veille de la finale. Du coup, il a gardé son costume. S’il le faisait pas aujourd’hui, il ne l’aurait jamais fait. C’est un énorme clin d’œil. Et au final, ça représente l'état d'esprit global du groupe. Rien que cette semaine, il y avait toujours quelqu’un qui était avec quelqu’un. On a tous passé la semaine ensemble.''

Quel est l'objectif pour la saison prochaine ?

''On va essayer de bien figurer. Je ne vois aucun mec quitter le club la saison prochaine, donc c’est déjà ça notre force. On va être objectif, on ne va peut-être pas viser bien haut, mais on va plutôt essayer de prendre un maximum de plaisir avant tout, tout en voulant se maintenir le plus tôt possible. Après, on arrive pas pour se dire qu’on va jouer les phases finales. On va faire les choses dans l’ordre.''

AMATEUR. 60 pts, 7 cartons : on a été voir pour vous le derby du Sud-Est en demi-finale de Fédérale 3De l'ordre, de la solidarité et de l'envie, voilà comment l'on pourrait résumer la saison de Sarlat. Un esprit de groupe qui s'est même traduit chez les dirigeants, mais aussi chez les bénévoles du club (qui sont tous restés malgré la descente), comme nous l'indiquait Jonathan Laporte. Cette unité, le capitaine l'a ressenti à tous les niveaux. En témoigne d'ailleurs une anecdote qu'il nous a confié lors de notre entretien : juste avant la rencontre contre Arras (16ème de finale), un bénévole de Sarlat a été victime d'un infarctus (dont il s'est remis depuis). Un évènement malheureux, qui a néanmoins soudé le groupe lors des phases finales. Une année dingue donc, remplie de belles histoires et de succès, qui fut une réussite à bien des égards pour cette équipe qui a voulu axer son épopée sur des valeurs plus traditionnelles, dites de ''terroirs''.

Un parti pris assumé par François Bourgeois, manager de l'équipe, qui nous a aussi livré son impression sur la saison de ses joueurs : ''D’en arriver là, c’est quand même une sacré performance. Alors oui, on avait dans un coin de la tête l’objectif de monter, mais on ne s’attendait pas à ça, surtout qu’il y a eu des coups durs, des blessés. Il fallait s'adapter à tout cela (...) On a voulu changer les mentalités. On est pas tout à fait dans le Sud, mais on a voulu un peu se prendre pour une équipe du Béarn ou du Pays-Basque. C’était l'image qu’on voulait donner à notre équipe''.

Champion de Fédérale 3, Sarlat évoluera la saison prochaine dans la poule 4 de Fédérale 2, composée de 4 Cantons, Saint-Yrieix, Bourges, Malemort-Brive Olympique, Isle-sur-Vienne, Arpajon-Veinazes, Clermont-Cournon, Causse Vezere, Riom, Decazeville et Belvès...

