RUGBY. Champion de Fédérale 2, l’AS Layrac bat Gaillac dans un match de costauds

La Fédérale 2 a rendu son verdict à l’occasion du choc entre Gaillac et Layrac. Les Lot-et-Garonnais en sont sortis vainqueurs. (17-6)

Ce dimanche 25 juin, les deux meilleures formations de Fédérale 2 se sont livrées un combat âpre à Fleurance. Qualifié en finale à la sueur de leurs fronts, le combat qu’elles y ont livré était rude. Ainsi, l’AS Layrac a pris le dessus sur Gaillac dans une rencontre remportée sur le score de 17 à 6. Dans une retransmission des plus compliquées, les amateurs de rugby les plus lointains ont tenté de vivre ce choc. Pour ceux présents dans le stade, la chaleur ne les a pas non plus épargnés.

Dans une ambiance folle, les deux équipes se sont livrés un combat physique digne d’une finale. Une volonté de combat qui aura pris le pas sur le jeu, mais durant laquelle les joueurs de l’AS Layracaise l’a emporté sur l’UA Gaillacoise Rugby. Preuve en est, le pilier Benjamin Rigal est marqué par la dureté de ses adversaires et sort après un quart d’heure sur saignement.

Si le combat a globalement été le mot d’ordre de cette ultime rencontre de la saison en Fédérale 2, la discipline a aussi fait son effet. Sanctionné d’un carton jaune dès la 9ᵉ minute, Gaillac n’a jamais réussi à imposer son rythme. Les Tarnais n’ont pas marqué le moindre point en première période. Également repris pour leur mauvais comportement, les joueurs de Layrac ont néanmoins réussi à grappiller des points là où ils pouvaient en prendre. L’ouvreur Mathieu Tesquet inscrit 7 points au pied durant la rencontre.

Pour les deux essais inscrits du côté de Layrac, ce sont les costauds qui sont arrivés en Terre promise. Ainsi Viliamu Afatia et l’ancien bayonnais Lisiate Fa'aoso confirment la domination physique de leur équipe. L’ancien international tongien, tout juste âgé de 40 ans, inscrit l’essai de la victoire à la 77ᵉ minute. En toute fin de match, l’arbitre distribue un carton rouge en direction de chacun des deux camps. Après ce mauvais épisode, Layrac soulève le bouclier et, tout comme Sarlat en Fédérale 3, obtient le premier titre de champion de France de son histoire.

