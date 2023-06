COUPE DU MONDE 2023. Dans quels clubs amateurs nos Bleus ont-ils été formés ?

Bien avant d'être sur la scène internationale, et de briller avec les meilleures écuries du Top 14, certains de nos Bleus ont commencé le rugby dans des clubs amateurs. Voyons lesquels.

Dans la liste des 42 joueurs dévoilée par Fabien Galthié, y a-t-il un Bleu qui a commencé le rugby dans votre club ? Si oui, nul doute qu'il fait désormais la fierté des joueurs actuels, et de la région ! Cette fois, la Nouvelle-Aquitaine est largement devant les autres régions de France, et cultive un peu plus sa réputation de terre de rugby ! Voyons donc quels sont les différents clubs formateurs qui ont permis aux Tricolores d'apprendre le rugby. Évidemment, par club formateur, nous entendons le premier club d'un des joueurs que nous allons citer.

Quelques points clé

7 joueurs ont découvert le rugby dans un club professionnel : Verhaeghe, Wardi, Penaud, Ntamack, Couilloud, Dulin, Jaminet.

9 joueurs ont connu deux clubs amateurs avant de rejoindre une formation professionnelle : Boudehent, Cros, Flament, Gros, Taofifenua, Willemse, Danty, Moefana, Villière.

1 joueur n'a pas rejoint un club pro chez les jeunes, mais après avoir effectué ses débuts chez les seniors au niveau amateur : Villière

1 club amateur est représenté à deux reprises, grâce à Maxime Lucu et Charles Ollivon : Saint-Pée-sur-Nivelle.

3 joueurs ont commencé le rugby dans des clubs étrangers : Atonio, Flament, Willemse.

3 joueurs ont commencé le rugby dans des clubs figurant dans les DOM-TOM : Mauvaka, Jalibert, Moefana.



Dylan Cretin : Annemasse, club pro rejoint : LOU. club pro rejoint : LOU.

Fontaine, club pro rejoint : Romain Taofifenua :club pro rejoint : Clermont

Seyssins, club pro rejoint : Louis Bielle-Barey :club pro rejoint : Grenoble

Baptiste Couilloud : LOU.

Ethan Dumortier : Saint-Savin, club pro rejoint : Bourgoin-Jallieu.

Thomas Laclayat : Haut-Bresse, club pro rejoint : Oyonnax.

Île-de-France :

Nouvelle-Aquitaine :

Nouvelle-Calédonie :

Peato Mauvaka : URC Dumbéa , club pro rejoint : Stade Toulousain.

, club pro rejoint : Stade Toulousain. Matthieu Jalibert : Stade Calédonien, club pro rejoint : Bordeaux.

Gabin Villière : Bocage Virois, club pro rejoint : Rouen.

Occitanie :

Pays de la Loire :

Paul Boudehent : Angers, club pro rejoint : La Rochelle.

Jean-Baptiste Gros : Val de Provence , club pro rejoint : Provence Rugby.

, club pro rejoint : Provence Rugby. Gaël Fickou : La-Seyne-sur-Mer, club pro rejoint : Toulon.

club pro rejoint : Toulon. Melvyn Jaminet : Toulon.

Wallis-et-Futuna :

Yoram Moefana : Avamafoa RC, club pro rejoint : Colomiers.

À l'étranger :

