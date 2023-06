TRANSFERT. Top 14. Un candidat au Brennus s'offre un ouvreur international irlandais !

Défait en barrage de Top 14 par l'UBB, le LOU a déjà trouvé le remplacement de Lima Sopoaga. Son nom ? Paddy Jackson.

Avec le départ de Lima Sopoaga (32 ans), le LOU se devait de recruter un autre 10, d'autant plus avec la sérieuse blessure de Léo Berdeu. Et bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, c'est chose faite. En effet, le club a annoncé ce mercredi l'arrivée du demi d'ouverture international Paddy Jackson (31 ans, 25 sélections). Arrivé tout droit des London Irish, le natif de Lisburn a déjà évolué en Top 14, du côté de Perpignan. Passé également par l'Ulster, ce demi d'ouverture d'expérience apportera son pied et sa vision du jeu à l'équipe du Rhône, lui qui partagera le poste avec Berdeu, Smith, et Jean-Marc Doussain. Pour rappel, Paddy Jackson, c'est plus de 630 points inscrits en Premiership, mais aussi 165 avec le XV du Trèfle.

TOP 14. TRANSFERT. Xavier Garbajosa n'est plus l'entraîneur de Lyon !Avec Paddy Jackson, le LOU enregistre sa 9ème recrue pour la saison prochaine. C'est d'ailleurs le 6ème renfort chez les lignes arrières, après Page-Relo (Toulouse), Rattez (MHR), Ioane (Rebels), Abrahams (Sharks), et bien sûr Radradra (Bristol). Devant, Lyon a réussi à convaincre Simutoga (Clermont), Roussel (UBB), ainsi que Pacheco (Colomiers). Un recrutement qui fait envie, et qui est là pour pallier les départs de certains cadres, comme Sobéla, Tuisova ou encore Nakaitaci. 3ème de la saison régulière avant de se faire sortir en barrage par l'UBB, le LOU espère faire bien mieux lors du prochain exercice. Reste à voir désormais si le recrutement mis en place portera ses fruits...

POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. Deux prolongations à Toulouse, un Clermontois à l'USAP, plusieurs départs à Lyon