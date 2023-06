TOP 14. TRANSFERT. Xavier Garbajosa n'est plus l'entraîneur de Lyon !

Selon les informations de l'Équipe, le manager de Lyon, Xavier Garbajosa, a été remercié par le club rhodanien ce lundi.

On le sentait venir depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Xavier Garbajosa n'est plus le manager de Lyon. En effet, selon les informations de l'Équipe, l'ancien entraîneur du MHR aurait été remercié par le club du LOU, un peu plus d'une semaine après l'élimination face à l'UBB en barrage de Top 14. Toujours selon l'Équipe, cette information aurait été révélée en interne ce lundi, après plusieurs jours de réflexion. Arrivé en juillet 2022 pour remplacer Pierre Mignoni, Xavier Garbajosa n'aura pas réussi à faire mieux qu'un barrage de Top 14, et ce malgré une bonne 3ème place lors de la saison régulière. En froid avec son vestiaire selon plusieurs sources, ''Garba'' quitte donc le LOU après seulement un an passé au club, et pas de la meilleure des manières...

RUGBY. Top 14. Xavier Garbajosa et le LOU, une séparation inévitable ?À ce jour, l'on ne connaît pas encore le futur proche de Xavier Garbajosa, passé on le rappelle par le Stade Rochelais et Montpellier. Reprendra-t-il les rênes d'une formation du championnat de France ? Peut-être, même si ce dernier, qui avait déjà connu un échec avec le MHR en 2021, voudra certainement prendre un peu de recul sur tout cela...

