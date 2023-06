RUGBY. Top 14. Xavier Garbajosa et le LOU, une séparation inévitable ?

3e de la phase régulière de Top 14, Lyon s’est incliné à domicile face à Bordeaux-Bègles. Inconstant cette saison, Xavier Garbajosa ne fait plus l’unanimité.

Arrivé au début de la saison pour remplacer Pierre Mignoni parti du côté de Toulon, Xavier Garbajosa a connu une saison mouvementée sur mais aussi en dehors du terrain. De bons résultats tout de même sont à prendre en compte. 3es de la phase régulière, les Lyonnais ont été trop irréguliers cette saison. En témoigne ce match de barrage perdu face à Bordeaux-Bègles sur la pelouse de Gerland. Le LOU a été trop inconstant cette saison et l’ancien manager de Montpellier ne ferait plus l’unanimité au sein du vestiaire rhodanien. En effet, d’après les dires de BFM TV, sa méthode de gestion a été remise en cause : "c’est la porte d’entrée de tous les problèmes", confie une source à BFM.



Au mois de mai, plusieurs joueurs se sont rendus dans le bureau du président du LOU, Yann Roubert. Ces derniers réclamaient que Xavier Garbajosa ouvre plus ses techniques de management. La communication avec ses joueurs poserait un problème comme le rapporte le quotidien l’Équipe. Dans un entretien au Dauphiné Libéré, le principal intéressé avait admis qu’il devait "donner de l’amour à ses joueurs, qu’il devait "devenir meilleur" et qu’il vit tout ça avec excès, comme si ma vie en dépendait." Mais même avec ce mea-culpa, une autre source proche du LOU a affirmé “qu’un point de non-retour a été atteint”.

Quel avenir pour Xavier Garbajosa ?

En attendant une décision officielle, l’ancien adjoint de La Rochelle ne sais pas encore de quoi son futur sera fait. Contacté par BFM, le président du club, Yann Joubert a déclaré “qu’il se donnait un peu de temps pour réfléchir.” Une chose est sûre, c’est qu’il y a une réelle cassure entre Xavier Garbajosa et son vestiaire. Trop froid, avec des réflexions et un comportement qui ne plaisent pas, il semble très peu probable que le technicien soit encore aux manettes du LOU la saison prochaine. Toujours d’après BFM, Olivier Ginon, le patron de GL Events, actionnaire majoritaire de Lyon, songerait à Gonzalo Quesada pour le remplacer.