RUGBY. TOP 14. Xavier Garbajosa ne ferait-il plus l'unanimité dans le vestiaire du LOU ?

5e au classement et figurant parmi les équipes les plus performantes à l'extérieur, le LOU semble bien parti pour se qualifier. Néanmoins, Xavier Garbajosa serait sur la sellette.

Le match face à Perpignan laisse des traces

La victoire miraculeuse du LOU face à l'USAP n'a pas été du goût du manager, qui ne s'est pas prié de la rappeler à ses joueurs. Seulement voilà, selon les informations du média Le Progrès, des tensions entre Garbajosa, ses joueurs et une partie de son staff durent depuis plusieurs semaines. Elles auraient dépassé les limites après la victoire du week-end dernier. De plus, une délégation de joueurs aurait été reçue par le président, Yann Roubert, afin d'évoquer ses soucis en interne, et de fragiliser un peu plus la place de l'ancien rochelais. Ces 8 joueurs auraient fait part de la situation critique entre les joueurs et l'encadrement sportif. Et même si la volonté du président d'arrondir les angles était présente, il serait peut-être trop tard au vu de la situation. Le président s'est exprimé, sans citer de nom ni même viser aucune personne : "On est conscients de nos forces et de nos carences, tout comme des possibilités qui s’offrent à nous en cette fin de saison. L’ensemble du club, à commencer par le staff et les joueurs, est focalisé sur les échéances à venir." (Le Progrès). Quoi qu'il en soit, Lyon est à ce jour un membre du Top 6, et se déplace au Stade Français avant de recevoir l'Aviron Bayonnais, pour essayer de se qualifier, quatre ans après les dernières phases finales de Top 14 !

