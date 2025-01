TOP 14. Le Stade Toulousain lance ses jeunes dans le grand bain face à La Rochelle avant les Sharks

Leader du championnat, le Stade Toulousain se permet le luxe de faire tourner son effectif lors du déplacement à Marcel Deflandre avant de se rendre en Afrique du Sud.

Pas de repos pour les braves, mais un peu pour les cadres ! Le Stade Toulousain, leader du Top 14, a décidé de donner sa chance à la jeunesse ce samedi 4 janvier à La Rochelle (21h05), pour la 14ᵉ journée de championnat.

Une décision motivée par l’enchaînement des rencontres et la perspective du périlleux déplacement en Afrique du Sud pour y défier les Sharks de Durban en Champions Cup le week-end prochain.

Un rajeunissement assumé

Jean Bouilhou, entraîneur des avants toulousains, a pris les devants :« Il y a eu beaucoup d’entraide entre les plus anciens joueurs de l’équipe et les plus jeunes, beaucoup de soutien, et les jeunes ont été beaucoup à l’écoute » Ce sera une nouvelle occasion pour ces "joueurs nés dans les années 2000", comme il les appelle, de se frotter à l’élite.

Avec une majorité de cadres laissés au repos, ce déplacement à Deflandre s’annonce comme un véritable baptême du feu pour certains. "Pour certains, ce sera leur premier match en Top 14. C’est un pèlerinage pour aller se confronter à une équipe comme La Rochelle," explique Bouilhou, confiant dans la capacité des jeunes à relever le défi.

Un effectif en mutation

Si le turnover est assumé, les absences le sont aussi : Antoine Dupont, encore convalescent après une grippe, devrait être ménagé. Naoto Saito, malade cette semaine, ne fera pas le déplacement non plus, tout comme David Ainu’u (épaule) et Richie Arnold (mollet), incertains.

Ce match sera donc l’occasion de voir à l’œuvre une équipe largement remaniée et rajeunie, avec un mélange d’espoirs et de joueurs expérimentés pour encadrer la nouvelle génération.

Préparer l’Afrique du Sud

L’objectif est clair : donner du temps de jeu à certains, tout en ménageant les forces vives pour le choc face aux Sharks. Ce déplacement en Afrique du Sud représente un véritable défi pour les Rouge et Noir. Mais avant cela, il faudra tenir tête à des Rochelais toujours redoutables à domicile, même avec une équipe rajeunie.