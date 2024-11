XV de France. Thomas Ramos : le joker de luxe devenu incontournable, va-t-il bousculer la hiérarchie en 10 ?

Face à l’Argentine, Thomas Ramos a brillé dans un rôle d’ouvreur qui n’est pas le sien. Avec sa précision au pied et une maîtrise tactique impressionnante, il s’impose comme un sérieux candidat au n°10.

Ce vendredi soir, lors de la victoire convaincante des Bleus face à l'Argentine (37-23), Thomas Ramos a une fois de plus brillé au poste d'ouvreur, où il s’est vu positionné tout au long de cette tournée de novembre. L’arrière habituel du Stade Toulousain a non seulement assuré la transition, mais il a aussi soulevé de nombreuses interrogations quant à la hiérarchie à l’ouverture dans le XV de France. Et si Ramos devenait un candidat sérieux pour le maillot numéro 10 ?

Une prestation saluée par tous les observateurs

Thomas Ramos n’a pas seulement répondu présent face aux Pumas. Sa prestation, saluée unanimement par les médias spécialisés, témoigne d’une maîtrise impressionnante. Comme le souligne Rugbyrama (7,5/10) : « L’ouvreur a parachevé sa tournée avec une nouvelle prestation des plus convaincantes. […] Plutôt serein sous les ballons hauts, il est plus que jamais incontournable en Bleu, que ce soit en 10 ou en 15. » Même constat du côté d’Eurosport, qui évoque un joueur « toujours aussi serein », capable de soulager son équipe grâce à des coups de pied précis, comme ce superbe 50-22 à la 28e minute. Une polyvalence qui impressionne et qui pourrait bien bousculer les plans de Fabien Galthié.

« Comment Galthié va-t-il gérer ça ? »

Pour Denis Charvet, ancien international et consultant, le débat est désormais ouvert. Dans un commentaire sans détours, il s’interroge : « Thomas Ramos est en train de s’imposer à l’ouverture et je me demande comment va faire Fabien Galthié pour le premier match du Tournoi. Thomas Ramos me semble incontournable maintenant à ce poste. Il a été prodigieux et c’est presque inattendu ce qu’il a fait ! » Des mots qui résonnent d’autant plus fort que le sélectionneur devra bientôt trancher entre Ramos, Romain Ntamack, blessé lors de cette tournée, et Matthieu Jalibert, souvent considéré comme l’alternative naturelle.

Une régularité impressionnante au pied

Là où Thomas Ramos excelle particulièrement, c’est sur sa régularité au pied. Sud Ouest ne tarit pas d’éloges : « L’intérimaire de luxe est un patron. […] Il distille les coups de pied à la perfection, à l’image de celui qu’il a adressé à Louis Bielle-Biarrey et qui s’est terminé en essai de pénalité. Impeccable dans son rôle de buteur. » Ramos a ainsi signé un 100 % face aux perches (6/6), pour un total de 15 points. Une performance qui conforte son statut de métronome fiable, capable de soulager les Bleus dans les moments clés.

Ramos, artisan discret du collectif

Malgré les louanges individuelles, Ramos reste humble et met en avant le collectif. Comme il l’a lui-même déclaré après le match via Rugbyrama : « Déjà, les statistiques personnelles viennent récompenser l’équipe. Si j’ai pu marquer des points, c’est qu’on a su marquer de beaux essais et faire un gros combat pour pouvoir mettre l’équipe d’Argentine à la faute. » Une déclaration qui illustre bien l’état d’esprit du Toulousain, toujours tourné vers l’effort collectif. Sa polyvalence, qu’il considère comme « un point fort dans le rugby d’aujourd’hui », le place comme une arme précieuse pour le staff tricolore.

Même au-delà des frontières, la performance de Ramos n’a pas échappé aux observateurs. Le site RugbyPass lui attribue un 8/10, affirmant que le joueur est une « option superbe à l’ouverture pour les Bleus » et ajoutant : « Ramos a fait une transition sensationnelle vers le maillot de numéro 10 après en guidant l’équipe à de solides victoires. » Ces louanges rappellent que Ramos ne se contente pas de remplacer Ntamack ; il impose sa patte, redéfinissant ce que l’on peut attendre d’un demi d’ouverture.

Une nouvelle hiérarchie en vue ?

Alors, que faire de Thomas Ramos à l’avenir ? Fabien Galthié se retrouve face à un dilemme de luxe. Comme le résume parfaitement Sud Ouest, « si Romain Ntamack n’était pas le numéro 1 au poste aux yeux du staff, cette tournée l’aurait probablement installé à l’ouverture. » Avec la prochaine échéance du Tournoi des 6 Nations en ligne de mire, il sera intéressant de voir comment Galthié gère cette abondance de talents. D'aucuns se demandent même si Matthieu Jalibert sera à nouveau dans l'équation. Lui qui a reculé dans la hiérarchie cet automne. En attendant, Ramos continue de séduire par sa polyvalence et son intelligence de jeu, offrant à la France une profondeur qui pourrait bien faire la différence dans les rendez-vous internationaux à venir.