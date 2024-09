RÉSUMÉ VIDÉO. Surprenante, l’Australie sonne la révolte mais rate l'exploit face aux All Blacks

À domicile, l’Australie s’est donnée corps et âmes après une entame de match catastrophique contre les All Blacks (28-31).

C’est une image que les fans des Wallabies attendaient, mais que l’on espérait plus sur ce Rugby Championship 2024. Ce samedi 21 septembre, l’Australie a mené un match de qualité face à la Nouvelle-Zélande et s’est inclinée de seulement quelques unités (28-31), à Sydney. En fin de rencontre, les locaux ont ravivé la flamme du rugby australien, le temps de quelques minutes.

Les essais consécutifs de Hunter Paisami (65ᵉ) et Tom Wright (79ᵉ) ont entretenu le suspens d’une possible victoire australienne. Cependant, plusieurs occasions manquées et une défense téméraire des All Blacks ont permis de sauver l’honneur. Dépassés en deuxième période, les hommes de Scott Robertson ne se sont pas rassurés sur cette rencontre.

Pourtant, la rencontre avait particulièrement bien commencé pour eux. En effet, les locaux n’ont cessé de se liquéfier face aux offensives néo-zélandaises lors des 15 premières minutes. En moins de trois minutes, Will Jordan était déjà arrivé en Terre promise. À la dizaine, le break était déjà fait et le troisième essai est arrivé peu de temps après.

Pour leur avant-dernière journée de Rugby Championship, les All Blacks pensaient sûrement signer un large succès. Cependant, un bon mouvement conclu par Fraser McReight à la 18ᵉ minute a remis les Wallabies dans l’avancée. Volontaires, les joueurs de l’île-continent ont su retrouver leur rythme en cours de match.

Les Australiens ont souvent joué à l’image d’un Marika Koroibete. Si l’ailier n’a pas marqué ce samedi, il a multiplié les efforts pour mettre sous pression les All Blacks. S’ils ont péché en début de match, lui et ses coéquipiers ont compris la marche à suivre en cours de match. De plus, la troisième ligne McReight, Wilson et Valetini s’est montré de plus en plus à l’aise au fil du match.

En effet, l’Australie a trouvé la solution dans la conservation du ballon. S’ils étaient désordonnés défensivement, leurs qualités offensives ont ensuite permis de compenser. De plus, les hommes de Joe Schmidt ont profité d’une charnière White - Lolesio inspirée, même si le demi de mêlée n’a eu de cesse de parler à M. Dickson, comme à son habitude.

Désormais, l’Australie va conclure un Rugby Championship 2024 par un déplacement en Nouvelle-Zélande, le week-end prochain. À Wellington, les Australiens peuvent difficilement imaginer une victoire, mais l’histoire pourrait leur porter secours. En effet, les All Blacks n’ont plus gagné au Sky Stadium depuis 2018 et y ont perdu quelques semaines auparavant contre l’Argentine. Si les Wallabies reproduisent les mêmes efforts qu’aujourd’hui, pourront-ils sortir de la sinistrose ?

