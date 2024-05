''C’est le type qui a la plus grande influence sur son équipe'' : qui est ce 9 français qui pèse autant que Dupont ?

Si Antoine Dupont en fait au moins autant en Top 14 et plus encore, Sam Marques s'est vu plébisciter pour son influence énorme sur le jeu de l'AS Béziers, barragiste de ProD2.

D’abord, la news : comme annoncé par le très sérieux média RugbyPass, l’international portugais Samuel Marques va sortir de sa retraite internationale décrétée à l’issue du Mondial 2023, en vue de cet été. Le but ? Participer - au moins - au match de gala prévu contre les Springboks en juillet et aider les "Loups" à rivaliser face aux champions du monde en titre.

Marques, 35 ans, joue en effet probablement le meilleur rugby de sa carrière en ce moment. Parmi les héros de l’épopée fantastique des Lusitaniens avant et pendant le Mondial en France, il a été convaincu par le nouveau sélectionneur du Portugal Simon Mannix de renfiler le maillot de rouge et blanc.

Le néo-zélandais, qui l’a côtoyé il y a des années du côté de la Section Paloise, ne tarit d’ailleurs pas d’éloge sur le numéro 9 de l’AS Béziers, pour RugbyPass : "Il a facilement montré qu’il avait sa place au niveau international et la façon dont il mène cette équipe est très, très impressionnante."

Une influence énorme sur le jeu de Béziers



A ce titre, Mannix va même plus loin quant à l’influence de l’expérimenté Marques sur le jeu de son équipe, qu’il a rejoint cette saison. "Chaque fois qu’il est sur le terrain, on sent que Béziers va gagner. Je pense qu’il a été si bon que la plupart des Français qui suivent le rugby diraient que c’est le type qui a eu la plus grande influence sur l’équipe."

Et s’il est difficile de comparer l’influence des uns et des autres factuellement, en ProD2, Marques est, pour sûr, l’un des grands artisans de la saison remarquable de l’AS Béziers. Accélérateur de particules au culot monstre derrière son pack, buteur fiable et joueur de grande expérience, le Gersois de naissance a inscrit 209 points en ProD2 jusqu’ici, en 23 feuilles de match (dont 20 titularisations).

Auteur de 7 essais au passage, l’ancien toulousain excelle surtout pour faire briller les autres : demandez plutôt à son coéquipier préféré Raffaele Costa Storti, à qui il a délivré 7 passes décisives cette saison. "Je pense qu’il sera intéressant de le voir jouer les play-offs et essayer de faire monter son équipe en Top 14," confirme Mannix.

