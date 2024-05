RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Mystère derrière le surnom venu d'ailleurs d'Antoine Dupont au Stade Toulousain

Antoine Dupont, surnommé ''Le Martien'' au Stade Toulousain, impressionne par son talent inégalé. Ses coéquipiers le voient comme un joueur exceptionnel.

Une véritable guerre des étoiles. Neuf au total sur les maillots. Et sans doute plus du quadruple sur le pré. Cette finale de la Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain se présente comme l'un des matchs les plus existants des dix dernières années. A l'image des fans de la célèbre odyssée spatiale de George Lucas attendant avec impatience un nouvel épisode. Les supporters trépignent avant le coup d'envoi de ce choc.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. La finale ''rêvée'' face au Leinster, une revanche pour les Tricolores de Toulouse ?Pas de Wookiees, de, banthas ou encore de Twi'leks au casting de cet affrontement. Mais rassurez-vous, il y aura bien un être venu d'ailleurs sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium samedi. On ne parle pas de Jar Jar Binks ni de Watto mais d'Antoine Dupont. Encore, nous direz-vous. Mais comment ne pas évoquer celui qui est considéré par certains comme l'élu du rugby tricolore.

Cette semaine, on apprend qu'au sein du groupe toulousain, le numéro 9 est surnommé "Le Martien", comme l'admet Emmanuel Meafou, "comme s'il ne venait pas de la Terre. C'est un extraterrestre". Ce n'est pas la première fois que l'ancien Castrais est appelé ainsi. Il faut dire qu'il a souvent stupéfait la planète ovale avec des performances venues d'ailleurs.

RUGBY. Antoine Dupont marche sur la Champions Cup, et les chiffres ne mentent pas !Des gestes qu'il ne doit pas à l'usage de la Force si chère aux Jedi, mais à son talent et au travail. "Il fait des trucs à l'entraînement où vous ne pouvez rien faire d'autre que secouer la tête et souhaiter simplement pouvoir faire ça aussi", ajoute Meafou via The Irish Sun.

Le Tricolore ajoute même que ce qu'il fait en match ne représente que la moitié de ce dont il est capable. Sous la houlette d'Ugo-Wan Kenobi, le demi de mêlée a certes progressé au fil des années. Mais il semblerait qu'il ait encore plus d'un tour dans sa manche. "Il fait des trucs à l’entraînement qu'on ne comprend tout simplement pas."

Si Dupont n'est pas du genre à se la raconter, les Irlandais du Leinster savent qu'ils ont tout intérêt à ne pas le laisser respirer. Sous peine de sortir du match avec un mal de crâne carabiné comme s'ils avaient un peu trop abusé de Lum (un alcool fort répandu dans la galaxie). Et son vis-à-vis Jamison Gibson-Park ne s'y trompe pas.

C’est le meilleur joueur du monde ces dernières saisons. C’est un immense défi pour un numéro 9 de devoir affronter Antoine Dupont, mais je pense qu’en équipe on devrait arriver à lui faire face. (Source : Midi Olympique)

Si Dupont "est vraiment en train de devenir un leader", confie Meafou, il ne peut pas battre le Leinster à lui tout seul. Rappelez-vous, Luke n'aurait jamais pu détruire l'Étoile noire sans l'aide des autres pilotes de l'Alliance Rebelle. Néanmoins, sa présence sur le pré et son aura auprès des défenseurs devraient à n'en pas douter être des atouts poids pour le Stade Toulousain afin de décrocher une sixième étoile.

Champions Cup. Toulouse a ‘‘un niveau de confiance très élevé’’ avant de défier le Leinster, confie Flament