RUGBY. Antoine Dupont marche sur la Champions Cup, et les chiffres ne mentent pas !

Une fois de plus, Antoine Dupont fait partie des meilleurs joueurs d'une compétition à laquelle il participe. Le capitaine de Toulouse affole les statistiques de la Champions Cup.

Monsieur plus

Cette saison est particulière pour Antoine Dupont, qui s'est déjà partagé entre le XV de France pour la Coupe du monde, son club pour le Top 14 et la Champions Cup mais aussi l'équipe de France à sept. En Coupe d'Europe, ce dernier a joué tous les matchs, et n'a laissé que 22 petites minutes à Paul Graou.

Cette compétition lui tient à cœur, et pour la finale, Dupont sera logiquement titulaire. Lors de ses six derniers matchs dans la compétition, il a d'ailleurs planté 5 essais, dont un doublé en demi-finale face aux Chiefs d'Exeter. Ceci fait de lui le deuxième meilleur marqueur, derrière Louis Bielle-Biarrey et James Lowe.

Évidemment, le joueur de 27 ans est bien aidé par une équipe qui survole la compétition, et qui n'a jamais été vraiment inquiétée lors de cette campagne. Face au Leinster, ce sera forcément une autre histoire.

Néanmoins, quand on regarde en détail les statistiques individuelles de la Champions Cup, on se rend compte qu'Antoine Dupont est premier dans de nombreux classements. Pour commencer, ce dernier a des fourmis dans les jambes, et ça se ressent au niveau des chiffres avec 110 ballons joués à la main, le record.

Revenu en canne de ses tournois avec l'équipe de France à sept, Dupont est un formidable joueur de duel, et il a le total le plus élevé pour les passes après contact, avec 20 réalisations. Il est aussi le deuxième joueur derrière Tyrone green avec le plus de mètres parcourus avec la balle : 534 mètres.

À la deuxième position, il fait aussi partie du classement des meilleurs franchiseurs, avec 13 unités, mais 16 pour son coéquipier Mathis Lebel. Il a aussi réalisé 374 passes, le meilleur résultat également derrière l'Irlandais Gibson-Park.

Enfin, à la troisième place, Antoine Dupont a réussi neuf turnovers gagnants, ce qui fait de lui le seul trois-quarts de cette liste, aux côtés de joueur comme Botia (9), Beirne (9), Lawes (11) ou encore Will Evans (13). Vous l'aurez compris, le capitaine du XV de France sera une fois de plus l'arme numéro un côté toulousain.

