RUGBY. CHAMPIONS CUP. La finale ''rêvée'' face au Leinster, une revanche pour les Tricolores de Toulouse ?

Le Leinster et le Stade Toulousain s'affrontent en finale de la Champions Cup, un duel tant attendu aux allures de France vs Irlande. Qui aura le dernier mot ?

Qu'on le veuille ou non, cette finale de la Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain aura des airs d'Irlande/France. Si les compositions des deux équipes ne sont pas encore connues, on peut, sans trop se mouiller, annoncer qu'il y aura un international de chaque nation dans toutes les lignes.

La province irlandaise comme la formation de Top 14 sont les principaux pourvoyeurs des deux sélections. Et ce, depuis de nombreuses années. Et encore plus vrai pour le Leinster. Car en France, des formations comme Bordeaux, La Rochelle et avant Clermont, ont disputé la place aux rouge et noir.

On ne peut qu'être impatients à l'idée de voir ces deux équipes croiser le fer à ce stade de la compétition.

