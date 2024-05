RUGBY. Stade Toulousain. ''Pour l'instant, c'est pas mal, mais...'', Mola en attend encore plus de ses protégés

À l'orée d'une demi-finale cruciale contre les Harlequins en Champions Cup, Ugo Mola rappelle la difficulté de remporter le titre, malgré les apparences.

Dimanche, le Stade Toulousain joue une grande partie de sa saison face aux Harlequins. Une demi-finale relevée au Stadium qui ne doit être qu'une étape vers une finale et une potentielle sixième étoile. "Ce groupe a montré qu'il était capable de gagner des titres, a commenté Ugo Mola en conférence de presse. On banalise parfois le fait de gagner. Mais il n'y en a qu'un qui gagne. Il faut se souvenir que c'est dur."

Le technicien de rappeler que le Stade s'est cassé les dents à ce stade de la compétition à plusieurs reprises. "On s'est souvent mis des balles dans le pied." Nul doute que ces revers, en particulier contre le Leinster lors de deux dernières éditions de la Champions Cup, saura servir aux joueurs pour se hisser en finale cette fois-ci. "Ils ont évidemment appris de leurs erreurs et nous aussi".

RUGBY. CHAMPIONS CUP. La demie contre les Quins, ''un passage obligé'', pas une finalité pour Toulouse selon Novès"Ce groupe commence à avoir une forte expérience. C'est des gamins que j'ai eus entre 19-21 ans et qui maintenant ont entre 26 et 30 ans. Ce ne sont plus les mêmes, ils se sont aguerris grâce aux joutes internationales. Ils se sont aguerris en jouant des demi-finales régulièrement..." Ce dimanche, les Toulousains en seront à leurs sixièmes demies d'affilée.

Mais ce n'est pas pour ça qu'ils comptent autant de finales remportées. Cela montre bien la difficulté de la tâche. Pour l'emporter, il faut répondre avec tous tes atouts le jour J. "J'espère qu'on sera à la hauteur de notre adversaire qui est flamboyant ces derniers temps." Mais cette demie n'est pas une finalité.

"Ce n'est pas un objectif, c'est le chemin qu'on a choisi de prendre." Un chemin vers les étoiles, et plus particulièrement une sixième, qui demande à ce que toutes les planètes soient alignées. Si cela a souri au Stade Toulousain avec quatre trophées en cinq ans, rien ne garantit que ce sera aussi le cas ce week-end.

RUGBY. De spectateur aux feux des projecteurs : l'ascension fulgurante de Mathis Castro-Ferreira au Stade ToulousainJusqu'à présent, Toulouse a su passer tous les obstacles avec force et détermination. Cette demi-finale face aux Anglais des Harlequins sera à n'en pas douter difficile. Et si d'aventure les ouailles de Mola venaient à s'imposer, c'est qu'elles auront eu le rendement et le niveau exigé pour un tel match. Dans le cas contraire, ce serait une énorme déception pour tout le monde.

A quelques heures du choc, l'entraîneur estime que son groupe sera à la hauteur de l'événement. Mais une fois de plus, ce ne sera qu'une étape vers une nouvelle chance d'écrire l'histoire du club. "Cette équipe-là a beaucoup d'appétit, elle a beaucoup envie de marquer son histoire et son passage au Stade toulousain." Mola de rappeler que pour marquer l'histoire de cette institution, il faut en gagner des demies et beaucoup. "Pour l'instant, c'est pas mal, mais ils n'ont pas encore marqué l'histoire du club comme certaines générations". Nul doute que ses ouailles auront à coeur de lui donner tort.

‘‘C’est un peu un coup pour rien’’ : une légende du rugby anglais démoralisée avant le choc Toulouse/Harlequins