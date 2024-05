‘‘C’est un peu un coup pour rien’’ : une légende du rugby anglais démoralisée avant le choc Toulouse/Harlequins

Champion du monde avec l’Angleterre en 2003, Lawrence Dallaglio ne se fait pas d’illusion sur le sort des Harlequins avant la demi-finale face à Toulouse.

La génération du XV de la Rose de 2003 a marqué les esprits, en étant la première nation européenne championne du monde (et l’unique pour le moment).

Les coéquipiers de Jonny Wilkinson sont ainsi rentrés dans l’histoire et plus particulièrement un joueur au palmarès exceptionnel : Lawrence Dallaglio.

L’ancien joueur des Wasps a tout raflé sur son passage avec 2 Coupes d’Europe (2004 et 2007), un Challenge Européen (2003), 4 championnats d’Angleterre (2003, 2004, 2005 et 2008) et 3 Coupes d’Angleterre (1999, 2000 et 2006). Tout cela en restant dans le même club londonien toute sa carrière (1993 à 2008).

Une longévité qui se traduit également par des succès sur la scène internationale, avec 4 Tournois des 6 Nations (1996, 2000, 2001 et 2003) dont le dernier en réalisant un Grand Chelem, l’année où le XV de la Rose est champion du monde (2003).

Lawrence Dallaglio est logiquement une voix importante dans le rugby et les médias anglais, ses jugements et ses prises de parole sont pris très au sérieux Outre-Manche.

Mission impossible pour les Anglais ?

L’ancien capitaine des London Wasps a exprimé son ressenti sur les demi-finales de Champions Cup à venir, avec un point de vue assez pessimiste concernant les chances de voir une équipe anglaise soulevée le trophée.

Je soupçonne que c’est un peu un coup pour rien pour ces deux équipes si vous regardez le langage qui est livré par tous ces clubs. Le Leinster dirait qu’ils sont à la place où ils veulent être, mais ils ne jouent pas aussi bien qu’ils l’ont fait dans les années précédentes et il y a encore un peu d’amélioration à avoir.’’ Propos recueillis par RugbyPass

Toulouse, c’est comme d’habitude. Ils s’attendent à être là. C’est intéressant quand vous avez des Harlequins qui disent que c’est le plus grand match de l’histoire du club et que vous avez Toulouse qui dit presque, “Eh bien, c’est juste une autre demi-finale d’une compétition que nous avons gagnée cinq fois’’.’’ Source : RugbyPass

Une lueur d’espoir anime quand même celui qui a disputé 3 tournées des Lions britanniques (1997, 2001, 2005). Lui qui avait mené les Wasps vers la victoire lors d’une demi-finale de Coupe d'Europe mythique, sur la pelouse du Munster en 2004.

Si vous nous aviez dit au début du tournoi qui serait dans les quatre derniers, vous auriez probablement dit le Leinster et Toulouse. Vous n’auriez pas dit Harlequins et Northampton, mais ils ont tous gagné le droit d’être là. Les deux clubs anglais, Saints et Quins, ont des montagnes à gravir et s’ils arrivent à gagner l’un ou l’autre de ces deux matchs, ce sera un exploit phénoménal.’’