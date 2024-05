RUGBY. CHAMPIONS CUP. La demie contre les Quins, ''un passage obligé'', pas une finalité pour Toulouse selon Novès

Le Stade Toulousain et les Harlequins se préparent pour une rencontre épique en Champions Cup ce dimanche. Guy Novès commente les enjeux de ce duel.

À l'aube d'une demi-finale de Champions Cup brûlante entre le Stade Toulousain et les Harlequins ce dimanche au Stadium, l'ancien gourou des rouge et noir Guy Novès, a partagé ses impressions et son optimisme indéfectible pour son équipe de toujours via France Bleu.

Selon lui, cette rencontre n’est qu’une étape pour son ancienne équipe. "Pour le Stade Toulousain, c'est un passage obligé. La finale sera plus importante si le Stade se qualifie. Mais retrouver le Stadium pour une demi-finale, avec notre public, c’est déjà très important", confie-t-il avec passion. Les souvenirs de 2010, où Toulouse avait triomphé contre le Leinster dans ce même cadre, alimentent encore les rêves de grandeur.

CHAMPIONS CUP. Surmotivés, les Quins débarquent à Toulouse avec le couteau entre les dentsA l'époque, le Stadium, ce "petit Wembley" du rugby, avait joué un rôle clé pour porter les Toulousains. "Se déplacer au Stadium, ça provoquait un petit électrochoc chez les joueurs car on retrouvait notre public en nombre, encore plus de supporters, c’était un événement très important", explique Novès.

L'ancien entraîneur ne tarit pas d'éloges sur le staff actuel du Stade Toulousain, soulignant la qualité des joueurs et la gestion impeccable du club : "Les entraîneurs ont de très bons joueurs capables de renverser des montagnes à l'heure actuelle avec un club qui tourne très fort." Néanmoins, à l'expérience, il rappelle l'importance de ne pas sous-estimer l'adversaire, malgré les victoires précédentes : "Toulouse saura éviter le piège. Mais si tout le monde pense que le Stade va gagner, il faut rappeler que c'est un match de phase finale."

CHAMPIONS CUP. Éternel perdant, Marcus Smith va-t-il enfin réussir à battre Romain Ntamack ?De fait, la préparation d'une telle rencontre ne se limite pas à quelques jours avant. "Un match de phase finale, ça ne se prépare pas quelques jours à l'avance, mais plusieurs semaines voire plusieurs mois." Il faut dire que le Stade, grâce à ses résultats lors des phases de poules, a pu jouer tous ses matchs couperets à domicile.

Un énorme avantage dans cette compétition qui pourrait bien les mener vers une nouvelle finale et une sixième étoile potentielle. Après tout est possible, comme un nouveau doublé. Novès se montre d'ailleurs optimiste : "Tout est possible à partir d'un moment où on est dans cette compétition... Pour arriver à faire un doublé, il faut gagner les matchs et faire un bon parcours."

CHAMPIONS CUP. Composition : Toulouse avec l'équipe d'All Stars pour défier les HarlequinsCe dimanche, alors que Toulouse affronte les Harlequins, le cœur de Guy Novès bat fermement pour son club de toujours. Dans les travées du Stadium, où il sera présent, l'esprit de 2010 souffle encore, portant avec lui l'ambition et la passion d'un club historique prêt à écrire une nouvelle page de sa légende.