CHAMPIONS CUP. Surmotivés, les Quins débarquent à Toulouse avec le couteau entre les dents

Ce week-end, la Champions Cup reprend ses droits avec les demi-finales. L'occasion de voir un duel alléchant entre les Harlequins et le Stade Toulousain.

Ce dimanche, Toulouse accueille au Stadium de Toulouse la bande à Marcus Smith, qui a récemment éliminé Bordeaux au terme d'un match spectaculaire. Si Toulouse s'annonce comme un gros morceau, les Anglais ne paraissent pas inquiétés pour autant, et même plutôt confiants.

Cette semaine, les Quins ont multiplié les apparitions dans la presse française, pour évoquer la rencontre et témoigner de leur motivation qui semble débordante. Ainsi, en premier lieu, nous avons une équipe déterminée, prête à une belle bataille et qui ne craint pas l'ogre toulousain.

"Nous devons garder notre identité de jeu"

Interrogé dans les colonnes de Midi Olympique, le capitaine de la formation anglaise, Stephan Lewies, est revenu sur la future opposition contre Toulouse. Directement, nous sentons beaucoup de motivation dans ses propos : "Nous sommes très excités d’aller jouer en France. C’est la première fois que notre club atteint ce stade de la compétition donc nous sommes très motivés. Nous savons que nous allons faire face à une des plus grosses armadas de l’Europe. Ils sont présents tous les ans donc ce sera un gros défi."



Avec ses 30 000 spectateurs, le Stadium de Toulouse reste une arène impressionnante, mais le capitaine des Quins ne paraît pas impressionné : "Pour être honnête, nous adorons jouer en France contre des grands publics. Contre Bordeaux c’était fou. Ce fut certainement la meilleure ambiance que j’ai pu vivre dans ma carrière. Mais cela ne fait pas que donner de l’énergie à notre adversaire, ça nous aide aussi."

Pour finir, ce dernier revient sur le style de jeu de son équipe, et fidèle à eux-mêmes, les Harlequins ne vont visiblement rien changer : "C’est impossible de changer de style de jeu d’une semaine sur l’autre. En fait, il va falloir imposer notre jeu et pas seulement contenir celui de Toulouse. Nous devons garder notre identité de jeu. Malgré tout, il est vrai qu’il va falloir être meilleurs en défense."

Pour nos confrères de L'Équipe, plusieurs joueurs de Londres se sont exprimés, à commencer par le talentueux troisième ligne, Alex Dombrandt : "Je n'ai pas vu de peur chez mes coéquipiers, juste des sourires et de l'excitation. Parce que c'est une des semaines les plus importantes de l'histoire de notre club. "

Pour l'entraîneur, Danny Wilson, de l'eau à couler sous les ponts depuis la lourde défaite subite (19-47) au Stoop, lors du premier match : "Beaucoup de choses se sont passées depuis, et cette semaine, on a surtout beaucoup parlé de l'idée de gagner en France, et on l'a déjà fait deux fois, au Racing 92 (28- 31, le 10 décembre) en poules et à Bordeaux-Bègles (41-42, le 13 avril), en quarts. On est bien conscients qu'on n'est pas favoris, mais l'opportunité est là." (L'Équipe)

Pour finir, en conférence de presse, le capitaine, Stephan Lewies, a glissé ces mots, qui ne devraient pas tomber dans l'oreille d'un sourd ce dimanche à Toulouse : "J’ai vraiment hâte ! On revient en France, cela nous a plutôt souri la dernière fois… C’est une première pour le club, tout le monde est impatient d’affronter un des géants de l’Europe. Tous les ans, ils sont présents à ce niveau : ça va être un sacré défi" (La Dépêche)

