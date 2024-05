RUGBY. Dupont, Smith, Evans, Lebel, ces stars dominent les statistiques avant une demie explosive

La demi-finale entre le Stade Toulousain et les Harlequins promet d'être spectaculaire. Et pour cause, elle va mettre aux prises certains des meilleurs joueurs de la compétition. À commencer par Marcus Smith . L'ouvreur anglais est le meilleur réalisateur de la Champions Cup avec 74 points. Il possède le meilleur taux de réussite de la Champions Cup avec 90,3 %.