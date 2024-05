CHAMPIONS CUP. Composition : Toulouse avec l'équipe d'All Stars pour défier les Harlequins

Pour cette demi-finale de Champions Cup, le staff toulousain a dû faire des choix, et pas évident de dresser un XV de départ avec autant de bons joueurs.

L'équipe type pour rejoindre la finale ?

Après une large victoire, 32-12, face au Racing 92 en Top 14, Toulouse s'attaque à un gros morceau européen avec les Harlequins. La bande à Smith a d'ailleurs battu les coéquipiers de Le Garrec plus tôt dans la compétition, mais a aussi éliminé l'UBB en quart de finale.

Si les équipes françaises réussissent bien aux garçons de Londres, le Stade Toulousain semble tout de même un cran au-dessus. Avec un parcours parfait en Champions Cup, Toulouse est largement favori, et a envoyé une équipe bâtie pour gagner des titres.

Ugo Mola et son staff sont restés dans la continuité des dernières semaines, et pour le huit de devant, presque aucun changement n'est à signaler en comparaison avec le dernier match de Champions Cup. De ce fait, Cyril Baille, Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri seront titulaires.

Ensuite, dans la cage, Thibaud Flament retrouve le XV de départ et renvoi Richie Arnold sur le banc de touche. Il sera accompagné de la montagne Emmanuel Meafou.

En troisième ligne, on prend les mêmes et on recommence avec en qualité de flanker, et deux guerriers, Willis et Cros, qui ont pu observer du repos en Top 14. Alexandre Roumat sera, lui aussi, de la partie en troisième ligne centre.

À la charnière, pas de surprises non plus avec le tandem Dupont/Ntamack qui rempile une fois de plus. Même chose au centre, où Pita Ahki et Paul Costes se retrouvent encore associés, comme face aux Chiefs d'Exeter.

Enfin, dans le champ profond, Mathis Lebel conserve sa place, et Juan Cruz Mallia enchaîne par une cinquième titularisation à l'aile en Champions Cup. Blair Kinghorn sera préféré à Ramos, avec le numéro 15 dans le dos.

Sur le banc, beaucoup de qualité avec Marchand, Neti, Merkler, Flament, Castro-Ferreira, Graou, Chocobares et Ramos.

Stade Toulousain 1 C.Baille 2 J.Marchand 3 D.Aldegheri 4 T.Flament 5 E.Meafou 6 J.Willis 8 A.Roumat 7 F.Cros 9 A.Dupont 10 R.Ntamack 11 M.Lebel 12 P.Ahki 13 P.Costes 14 J-C.Mallia 15 B.Kinghorn 16 J.Marchand 17 R.Neti 18 J.Merkler 19 R.Arnold



20 M.Castro-Ferreira 21 P.Graou 22 S.Chocobares 23 T.Ramos