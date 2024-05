CHAMPIONS CUP. Cros, Dupont, Ntamack... Toulouse envoie la dream team pour être sur le toit de l'Europe

Ce samedi, le Stade Toulousain aura l'occasion de remporter la Champions Cup face au Leinster, dans l'antre des Spurs de Tottenham à Londres. Voici notre composition probable pour cet événement grandiose.

L'équipe de rêve pour la finale

Cette campagne européenne du Stade Toulousain est, pour le moment, certainement celle qui a été le mieux menée. Première équipe qualifiée au terme de la phase de poules, Toulouse a roulé sur tous ses adversaires pour se hisser en huitièmes de finale, à domicile.

Durant les matchs éliminatoires, Toulouse n'a pas fait dans la dentelle non plus, avec une large victoire pour commencer face au Racing 92, 31-7. Ensuite, les hommes d'Ugo Mola se sont débarrassé des Chiefs d'Exeter, 64-26, après une rencontre spectaculaire. En demi-finale, la bande à Dupont a eu plus de répondant face aux Harlequins de Marcus Smith, mais a remporté la partie 38-26.

En face, évidemment, le Leinster est une machine à gagner, mais s'est fait peur face à Northampton, et aurait même pu perdre le match dans les derniers instants. L'armada irlandaise a montré des faiblesses que les Toulousains pourraient exploiter.

Pour cette finale de Champions Cup, Mola et son staff ont concocté une composition dans la continuité des dernières semaines, avec une première ligne 100% tricolore, composée de Cyril Baille, Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri.

Ensuite, dans la cage, nous nous attendons à voir titulaire Richie Arnold, pour l'expérience des grands rendez-vous, aux côtés du colosse Emmanuel Meafou. En troisième ligne, pas de surprises avec François Cros, Jack Willis et Alexandre Roumat.

Pour la charnière, le tandem Dupont/Ntamack fera aussi son retour, après plusieurs matchs sans être associés. La paire de centres sera composée de Pita Ahki et Paul Costes, qui ont été mis au repos face à Montpellier. Aux ailes, la flèche Mathis Lebel et l'assurance tous risques Juan-Cruz Mallia seront aussi titulaires.

Ensuite, à l'arrière, Blair Kinghorn devrait porter le numéro 15, et renvoyer Ramos sur la touche. Ce dernier a pu reprendre l'entraînement correctement, sans protection au visage. Sur le banc, de l'expérience et de la jeunesse avec Julien Marchand, Rodrigue Neti, Mathis Castro-Ferreira, Joël Merkler, Paul Graou, Pierre-Louis Barrasi ou encore Thibaud Flament.