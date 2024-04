PROD2. Marques/Lorre, le duo magique de Béziers qui mérite (aussi) des royalties du record de Costa Storti

Auteur de son 21ème essai de la saison ce week-end, Raffaele Costa Storti régale. Mais peut aussi remercier ses potes Sam Marques et Gabin Lorre.

C’est un fil rouge qu’on a suivi de près, ces dernières semaines. Car si on ne savait pas quand, mais on était néanmoins certain que Raffaele Costa Storti - a minima - égalerait le record d’essais marqués en une saison de ProD2.

VIDÉO. D’un nouveau triplé, Raffaele Costa Storti en passe de rentrer dans l’histoire de la ProD2Pour rappel, la meilleure performance dans l’antichambre du Top 14 remonte à une décennie, lorsque le Fidjien Mosese Ratuvou (passé aussi par Pau notamment) plantait 21 essais sous les couleurs du LOU. Mais celui qui - à 43 ans ! - évolue désormais sous les couleurs de l’AS Bédarrides (84) l’avait fait, lui, en 27 matchs.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Sur la pelouse d’Aurillac et malgré la sèche défaite 27 à 7 des Biterrois, le Portugais qui rêvait des lignes d’essais adverses plantait donc son 21ème essai de la saison (en 18 matchs !), grâce à son gaz et son sens du finish exceptionnel. Pourtant, on ne peut pas associer sa marque stratosphérique qu’à cela.



Au cœur de l’équipe la plus offensive de ProD2 (91 essais marqués !), l’enfant de Lisbonne a en effet été très bien servi cette saison.



Notamment par son coéquipier de la sélection portugaise Samuel Marques, qui lui a offert pas moins de 7 passes décisives depuis octobre dernier ! Dont deux (une à la main et une au pied), à nouveau, contre le VRDR il y a 10 jours.





C’est beaucoup grâce a toi Sam Marques - Storti sur son compte Instagram





Et même s’il dû parfois se "peler" ses réalisations ensuite, comme on dit, il est vrai que le chasseur d’essais possède surtout une fine truffe pour toujours flairer les bons coups et dézoner (ou pas) au bon moment : "c’est instinctif ! Lorsque Raf est sur le terrain, je sais qu’il y aura toujours quelqu’un autour de moi. Dès qu’il y a un intervalle, il est toujours là," expliquait au Midi Olympique le numéro 9 de l’ASBH.



Une "portuguese connection" qui n’est pas là seule sur les bords de la Méditerranée, puisque Storti bénéficie aussi d’une alchimie particulière avec son pote Gabin Lorre. L’autre crack de Raoul-Barrière (13 essais et 3 drops cette saison) se trouve lui aussi les yeux fermés avec le meilleur marqueur de ProD2 et lui a en effet offert de son côté 5 "caviars" depuis son retour du Mondial.

PROD2. 9 essais, 2 drops : Gabin Lorre, l’autre arme fatale de la saison exceptionnelle de l’AS BéziersUne symbiose qui - même s’il a aussi prouvé que son appétence était tout aussi prononcée pour les exploits individuels - explique en partie pourquoi l’ailier de 23 ans plante autant. Mais aussi pourquoi l’AS Béziers tourne aussi bien cette saison…