VIDÉO. D’un nouveau triplé, Raffaele Costa Storti en passe de rentrer dans l’histoire de la ProD2

Muette depuis 3 matchs, la flèche portugaise Raffaele Costa Storti a de nouveau marqué en ProD2. Non pas une, pas deux, mais trois fois ! Jusqu’à péter le record ?

Pour tout dire, lorsqu’on lui avait appris en janvier dernier qu’il était - largement - dans les temps de passage pour faire sauter le record d’essais sur une saison de ProD2, Raffaele Costa Storti s’avouait surpris : "je ne connaissais pas du tout ce record, mais c’est sûr que ça peut donner des idées (rires). Même si pour l’instant je suis uniquement focus sur la réussite collective et nos performances avec Béziers."

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Trois mois plus tard et après une petite disette de trois matchs en club, la flèche portugaise pointe désormais à 20 unités en 17 matchs. Et ce à la faveur d’un triplé inscrit contre le VRDR vendredi dernier, notamment.





Désormais, la donne est donc bien différente pour l’enfant de Lisbonne, qui a bien le record dans le viseur : "c’est impossible de ne pas y penser", avouait-il ainsi pour nos confrères du Midi Olympique à l’issue de la rencontre.





La meilleure performance dans l’antichambre du Top 14 remonte en effet à une décennie, lorsque le Fidjien Mosese Ratuvou (passé aussi par Pau notamment) plantait 21 essais sous les couleurs du LOU. Mais celui qui - à 43 ans ! - évolue désormais sous les couleurs de l’AS Bédarrides (84) l’avait fait, lui, en 27 matchs.





Autant vous dire qu’avec la poignée de rencontres restantes à l’ASBH d’ici la fin de la saison (4 en attendant les phases finales) et sa faim de ballons, l’ailier de 23 ans devrait faire exploser cette marque sans coup férir. Et possiblement avec un ratio supérieur à un essai par match…

TRANSFERT. Un champion olympique pour remplacer le diamant portugais Costa Storti à Béziers ?S’il est vraiment joueur, on pourra ainsi lui donner comme autre objectif d’aller chercher celle de l’Anglais Chris Ashton, et ses 24 essais en 23 matchs de Top 14 en 2017/2018.

Afin de devenir le meilleur marqueur du rugby professionnel français sur une saison et de définitivement marquer l’histoire de la ProD2. Juste avant de la quitter pour rejoindre l’élite et le Stade Français, cet été…