TRANSFERT. Un champion olympique pour remplacer le diamant portugais Costa Storti à Béziers ?

L’ASBH continue de compenser ses départs importants de la meilleure des manières. Cette fois, c’est le le Fidjien Tuimaba qui devrait débarquer dans l’Hérault.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’AS Béziers marche sur l’eau cette année. Actuellement 2èmes de ProD2, les Biterrois ne savent pas vraiment de quoi sera fait demain mais se donnent le droit de rêver sur le terrain.

Malgré tout, elle se heurte aussi à la réalité du marché et ne sera pas en mesure de conserver son ailier Raffaele Costa Storti, prêté par le Stade Français depuis 2 ans, à l’issue de la saison. Le Portugais marche sur l’eau avec 16 essais inscrits en 13 matchs en 2023/2024, au sein d’une équipe résolument offensive et meilleure attaque de ProD2.

Un énorme coup dur pour la suite, que l’ASBH devrait compenser avec beaucoup d’à propos. A ce titre, le Midi Olympique nous informe que l’ailier fidjien de Pau Aminiasi Tuimaba (1m85 pour 96 kg) se serait engagé sur les bords de la Méditerranée.

Ancienne star et champion olympique à 7, l’ilien est peu utilisé cette saison, barré par l’avènement des JIFF Ezeala et Attisogbe. Mais il a déjà prouvé sa valeur en Top 14 (10 essais en 41 matchs) et connut aussi 2 sélections à XV en 2021.

Un joueur rapide, "félin" et très difficile à mettre au sol, qui sera sans aucun doute la nouvelle arme offensive de Béziers, aux côtés de Gabin Lorre. Le prodige du cru, auteur de 11 essais cette saison, qui vient de prolonger son contrat dans son club formateur.

C’est donc la 4ème recrue pour les Rouge et Bleu, qui ont déjà entériné les arrivées de Cam Dodson (Aurillac) pour remplacer Madigan dans la cage, de l’efficace 3ème ligne de Narbonne Baptiste Abescat (8 essais en Nationale cette saison) ou encore de l’expérimenté pilier droit des Saracens Christian Judge, qui viendra lui compenser le départ de Jon Zabala vers Pau.

Bref, à défaut de faire dans l’opulence, Béziers prépare, pour l’heure, très bien son effectif pour 2024/2025. Reste à savoir si cela sera pour du Top 14, ou de la ProD2…