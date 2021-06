RESUME VIDEO. La flèche Tuimaba dépose la défense du MHR et Pau arrache son maintien

À la faveur de sa victoire bonifiée face à Montpellier, la Section Paloise a réussi à se maintenir en Top 14 sans avoir à passer par l'access match.

Ils ont eu chaud aux miches ! Les Palois joueront bien en Top 14 la saison prochaine. À la faveur d'une belle victoire avec le bonus offensif aux dépens de Montpellier, ils ont évité la 13e place synonyme d'access match. Face à un MHR qui n'avait plus rien à jouer, les Béarnais ont pris les commandes de la partie avec trois essais avant la demi-heure de jeu. C'est Tuimaba qui a sonné la charge dès la 2e minute avec une superbe course en bord de touche suivie d'un coup de pied à suivre pour lui-même. Ils menaient alors 22 à 3. Mais ils ont laissé les Héraultais revenir dans la partie si bien qu'avant l'heure de jeu, seuls deux points séparaient les deux formations après la réalisation de Guirado (27-25). Les Palois ont commencé à serrer les fesses d'autant plus du côté de Bayonne rien n'était encore fait face au Stade Français. Finalement, les Parisiens l'ont emporté et les Béarnais ont repris le contrôle de la partie. Tuimaba a doublé la mise au meilleur moment puis Philip a terminé le travail à 14 contre 15 joueurs de Montpellier. Soulagement dans les rangs de la Section paloise.