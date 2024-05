Aucagne, 4 Biterrois, 1 Provençal et 1 Briviste : le XV type de la saison de ProD2

Ça y est, les phases finales de ProD2 sont connues ! Et ce à l’issue de la 30ème journée disputée vendredi dernier, épilogue d’une saison complètement folle de bout en bout. En ce sens, qu’on a hâte de voir les matchs couperets…

L’occasion pour nous, avant même les barrages qui se disputeront cette semaine, de réaliser un XV de la saison régulière. Une équipe toujours difficile à constituer, quand on sait à quel point certains postes sont clâfis de joueurs qui carburent, de Béziers Vannes en passant Biarritz par Provence Rugby.

On pense ainsi aux ailes, sur lesquelles les Adam Vargas (14 essais ), Arthur Mathiron Wilfried Hulleu ou Adrien Lapègue (16 réalisations) ont tous réalisé une superbe saison. Ou à Rodrigo Marta , qui s’est battu comme un diable à chaque match malgré un jeu columérin qui touchait rarement les extérieurs. Mais du côté des finisseurs, impossible de ne pas récompenser le chasseur d’essais portugais Raffaele Costa Storti , auteur de 21 essais et d’une tripotée d’actions exceptionnelles cette saison. Qui ne verra néanmoins pas les phases finales avec l’ASBH, car touché à la cheville.

Ailleurs, le brillant Gabin Lorre (13 essais, 4 drops) occupe sans aucun doute possible le poste d’arrière, alors que son acolyte Sam Marques tient le numéro 9 grâce à une saison 5 étoiles jusqu’ici.

En 3ème ligne, poste avec beaucoup d’émulation, on a choisi l’Argentin Gorrissen, inoxydable avec Vannes. A ses côtés, le futur montpelliérain Nicolas Martins et le taulier Ross Moriarty devancent des garçons comme Blanc-Mappaz, Matiu, Koen, Pedemonte, Harrison et les autres.