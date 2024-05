PROD2. L’invraisemblable marque qu’atteindra le plus vieux rugbyman pro’ de France ce week-end

Durant cette dernière journée de ProD2 ce vendredi soir, un Néo-Zélandais va disputer le 500ème match de sa carrière. Dingue !

En ce jeudi après midi, nous vous parlions du doyen du Top 14, Benjamin Urdapilleta. À 38 piges, l’Argentin pense en avoir encore sous le pied et a récemment prolongé son contrat d’une saison avec Clermont. L’an prochain, il pourrait néanmoins ne plus (du tout) être le papy de l’élite française.

TOP 14. Papy Urdapilleta, l'homme qui pouvait aider Clermont à terminer la saison en fanfare ?En effet, un garçon de 3 ans son aîné, qui fêtera ses 41 ans en juin, jouera encore lui aussi l’an prochain. En ce sens, si l’ambitieux Provence Rugby venait à monter, Jimmy Gopperth découvrirait le Top 14 à un âge où les ouvreurs sont normalement retraités depuis 5 bonnes années.

S’il n’a plus ses cannes d’antan, le Néo-Zélandais s’entretient, carbure bien à la conduite du jeu des Aixois et va disputer son 22ème match de la saison ce vendredi soir, face à Grenoble, pour le compte de la 30ème journée. Une rencontre particulière pour lui et savez-vous pourquoi ?

PROD2. TRANSFERT. Un Kiwi de 40 piges en maître à jouer de Provence Rugby la saison prochaine ?Eh bien tout simplement parce que le dit Gopperth va disputer le… 500ème match de son interminable carrière. Une marque qu’il va être le premier à atteindre, derrière son ancien coéquipier John Afoa, 40 piges lui aussi et 516 matchs au compteur.

Il faut dire que le p’tit gars de New Plymouth (comme les Barrett) a débuté sa carrière lors du Super Rugby 2004, alors que des garçons comme Posolo Tuilagi ou Théo Attisogbe n’étaient pas encore nés. Barré au pays par quelques ouvreurs pas trop mauvais à l’époque dont un certain Dan Carter, il choisit de quitter la Nouvelle-Zélande en 2009 et débarque dans le nord-est de l’Angleterre, à Newcastle, pour remplacer un l’autre légende du poste : Jonny Wilkinson.

La suite ? Elle s’écrira donc au Leinster, puis aux Wasps pendant de longues saisons, mais toujours en Europe. Quinze ans plus tard, dans un contexte de vie et rugbystique complètement différent, il kiffe donc sa vie, au pied de la Sainte-Victoire et à une demi-heure de la plage.

(En hiver) Il fait 20 degrés ici, le ciel est bleu, nous faisons le ‘’captain run’’ en débardeur et short ; cela me donne juste une nouvelle vie, une bouffée d’air frais. Le sud de la France, c’est différent. - RugbyPass

Au crépuscule de sa carrière, il reste donc 3 matchs à Gopperth cette saison pour tenter d’amener Provence Rugby, actuel premier de ProD2, en Top 14. Histoire de connaître la 4ème élite de sa carrière. Après tout, y’a pas d’âge…