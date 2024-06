RUGBY. 31 passes décisives ! Le virtuose Antoine Dupont impressionne en distribuant ses caviars

Face aux Maritimes, Antoine Dupont a régalé. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a réalisé trois passes décisives et a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la saison.

On ne sait pas si Antoine Dupont avait vu les déclarations d'Eddie Jones cette semaine. Toujours est-il que ce vendredi soir, le demi de mêlée du Stade Toulousain a encore réalisé une prestation de haut vol. Nos confrères de L'Equipe n'ont d'ailleurs pas hésité à parler de "maestria".

Les Maritimes pensaient avoir fait ce qu'il fallait pour l'empêcher de briller avec une défense solide. Mais le numéro 9 du XV de France a tout de même réussi à s'illustrer. Pas tant en portant le cuir. Mais surtout en faisant briller ses coéquipiers.

Ronan O'Gara savait qu'il fallait le surveiller sans forcément mettre en place un plan anti-Dupont. Au risque de laisser trop d'espaces aux autres Toulousains. "Après avoir guidé les siens au titre en Champions Cup, Antoine Dupont aura été à la manœuvre ce vendredi à l'occasion de ce succès face aux Rochelais", peut-on lire sur le site d'Orange.

Sa qualité de passe et sa vista ont une nouvelle fois fait la différence. A la 21e minute, et alors que Nowell avait délaissé son aile pour rejoindre le banc pendant 10 minutes suite à son jaune, le demi de mêlée a levé la tête et adressé une merveille de passe à Blair Kinghorn.

Antoine Dupont 🎁



Plus d’une passe décisive en moyenne par match cette saison pour le demi de mêlée de @FranceRugby et du @StadeToulousain 😳#SixNationsRugby pic.twitter.com/KO0tTfoUIU — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) June 20, 2024

A ce moment-là, Dupont réalisait sa 29e passe décisive toutes compétitions confondues ! Mais le Toulousain ne s'est pas arrêté là. A la 31e, il a servi l'Argentin Mallia au nez et à la barbe de Cancoriet et Dulin pour un nouvel essai.

Troisième passe décisive pour Antoine Dupont ce soir. Rires. — Maxence Gevin 🇫🇷🇦🇲 (@MaxenceGevin) June 21, 2024

Dans le second acte, c'est presque une action similaire qui a permis à l'ailier de doubler la mise. Une troisième passe décisive qui porte son total à l'heure à actuelle à 31 passes !

Pendant ce temps, Antoine Dupont vient de claquer sa troisième passe décisive. Tout simplement. #DemiesTop14 — Bastien Rodrigues (@BastienRodrig10) June 21, 2024

"Avec l’impression de ne pas trop en faire, Antoine Dupont en a encore fait énormément", note nos confrères d'Actu.fr. Il est vrai que s'il a parfois tenté de débloquer la situation à la course, il a particulièrement joué juste et fait les bons choix lors de cette demi-finale. Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !S'il continue à distribuer des caviars à ses coéquipiers, le Stade Toulousain pourrait bien soulever une nouvelle le Brennus. Et réaliser un nouveau doublé après celui de 2021. Réponse vendredi prochain à Marseille.