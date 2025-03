XV de France. Louis Bielle-Biarrey, une fusée… en rodage : et s'il n'avait pas encore maximisé son plein potentiel ?

Il va vite, très vite… mais pas encore à fond ! Louis Bielle-Biarrey, la fusée du XV de France, pourrait encore accélérer d’après un spécialiste de l’athlétisme.

Louis Bielle-Biarrey, c'est la fusée du XV de France. L'ancien joueur de Grenoble enquille les essais avec les Bleus. Et nul ne sait jusqu'ou il pourrait aller en termes de réalisations et de records. Mais aussi en qui ce qui concerne sa vitesse.

Si l'ailier de l'UBB et des Bleus semble déjà toucher les étoiles avec sa pointe à 37,8 km/h, il pourrait bien atteindre une orbite encore plus élevée. C'est en tout cas l'avis de Guy Ontanon, célèbre entraîneur d'athlétisme, qui voit en lui une marge de progression significative en termes de vitesse.

Une vitesse digne d'un sprinteur

"Il se rapproche énormément des coureurs de 400 m, qui peuvent avoir ces types de vitesses", analyse Ontanon pour L'Equipe. Et pour cause, avec son gabarit affûté et son coup de rein explosif, LBB a tout du fauve prêt à bondir. Sa vitesse de pointe, digne des meilleurs finisseurs de la planète rugby, fait déjà des ravages en Top 14 et sur la scène internationale. Mais selon l'expert, le jeune tricolore n'a pas encore atteint ses limites. Ce qui laisse présager d'actions encore plus spectaculaires. Dans la lignée de son essai à Dublin où il a débordé la défense après avoir joué au pied pour être le premier sur le cuir dans l'en-but irlandais.

Une marge de progression encore réelle

"Il a des attitudes. Je suis convaincu qu'il a encore une marge de progression. Il peut aller encore plus vite avec un travail de courses", ajoute Ontanon. Concrètement, un travail ciblé sur la foulée et la posture pourrait lui permettre de grignoter encore quelques dixièmes de seconde au sprint.

Imaginer un Bielle-Biarrey flashé à plus de 38 km/h, voire 39 km/h, a de quoi donner des sueurs froides aux défenses adverses. Mais a-t-il besoin d'aller si vite à XV ? On peut en douter compte tenu de la densité de la défense. A 7, il serait à n'en pas douter l'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit mondial. Fera-t-il un jour une pige avec l'équipe de France de rugby à 7 à l'instar d'Antoine Dupont ? A seulement 21 ans, il a encore de très belles années devant lui. Et surtout le temps d'y réfléchir.

Un futur monstre physique ?

Pour Ontanon, le potentiel est tel qu'il se verrait bien l'accompagner : "J'adorerais vraiment bosser aussi avec Louis." Un programme d'entraînement taillé pour optimiser sa puissance pourrait transformer l'ailier des Bleus en véritable "coureur de 400" adapté au rugby. Sa capacité à allonger les foulées et à répéter les efforts est déjà impressionnante, mais avec un travail spécifique, LBB pourrait repousser les limites du possible.

Déjà recordman d'essais français sur un Tournoi des 6 Nations, Bielle-Biarrey n'a sans doute pas fini de nous régaler. Et si son explosion physique et technique en faisait l'une des armes ultimes des Bleus pour les années à venir ?