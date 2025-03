XV de France : pourquoi le système offensif fonctionne enfin ? La clé du jeu tricolore avant la finale

Avant la finale contre l’Écosse, Maxime Lucu décrypte un système de jeu peaufiné depuis un an, qui repose sur la puissance des avants et une meilleure exploitation des rucks.

Après une prestation majuscule à Dublin face à l'Irlande, le XV de France aborde sa finale du Tournoi des 6 Nations contre l'Écosse avec confiance et ambition. Maxime Lucu, qui a suppléé avec brio Antoine Dupont samedi dernier, détaille les évolutions du système offensif tricolore et les clés de cette montée en puissance.

Une identité de jeu peaufinée depuis un an

« C'est un système de jeu que l'on travaille depuis un an maintenant », confie Lucu pour le Midi Olympique. L'an dernier, les Bleus peinaient à le mettre en place, freinés par une domination moins nette sur la ligne d'avantage. Cette saison, les progrès sont visibles : les avants imposent davantage leur puissance, facilitant la mise en place de la stratégie offensive. Si le Bordelais a brillé à l'Aviva, c'est aussi parce que le pack français a remporté haut la main le défi physique. Un élément clé vient aussi d'une évolution réglementaire sur les rucks, offrant au demi de mêlée plus de temps et d'options. Un avantage que le XV de France exploite pleinement.

Un jeu basé sur la puissance et la vitesse

Les avants tricolores ont pris une dimension supérieure cette année. « On joue beaucoup autour du ruck, mais aussi de la ligne d’avantage avec quatre ou cinq joueurs à plat », explique Lucu. Ce dispositif met à mal les défenses adverses, surtout avec des porteurs de balle dominants comme Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch ou encore Antoine Dupont lui-même, capable de dynamiter n'importe quelle ligne. L'objectif est clair : user les défenses adverses et créer des brèches pour jouer dans l'avancée.

Avec Dupont sur le pré, les Bleus disposent d'une arme offensive redoutable supplémentaire. « Autour des rucks, il est une menace permanente. Sa capacité à se sortir des défenseurs est bluffante », analyse Lucu. Mais son absence ne va pas tout remettre en cause pour autant. S'il reconnaît avoir un style différent, le Bordelais s'attache à fluidifier le jeu en éjectant rapidement le ballon pour mettre en mouvement les gros porteurs. Une approche qui peut donner l'impression d'un système de jeu différent, alors que l'essence de la stratégie reste la même.

Un Tournoi prolifique, mais perfectible

Les statistiques sont éloquentes : 26 essais inscrits en cinq matchs. Et la possibilité de marquer encore plus l'histoire samedi en battant plusieurs records. Pourtant, tout n'a pas été parfait, notamment lors du match contre l'Angleterre. « Nous n’avons jamais autant franchi le rideau défensif adverse que contre l’Angleterre, mais il nous a manqué du réalisme et ce dernier geste », regrette Lucu. Une défaite frustrante qui n’a cependant pas remis en cause le travail des Bleus.

Dès le coup de sifflet final à Twickenham, Antoine Dupont a trouvé les mots justes : « Rien n'est fini. » Depuis, les Tricolores se sont remis au travail avec un objectif clair : conquérir ce Tournoi. Face à l'Écosse, à Saint-Denis, le XV de France devra déployer toute sa panoplie pour ne pas laisser passer l'opportunité.

Une génération en quête de récompenses

Les Bleus veulent en finir avec la frustration des places d’honneur. « Nous avons tous conscience qu’on aurait dû gagner bien plus de titres, mais nous sommes tombés sur des générations talentueuses en Irlande ou en Angleterre », admet Lucu. Cette année, la donne pourrait être différente. Une victoire samedi ne serait pas un Grand Chelem, mais elle aurait le goût d'un accomplissement pour ce groupe en pleine maturité.