XV DE FRANCE. Cet avant tricolore fait l’unanimité, sera-t-il la révélation du 6 Nations 2025 ?

Il a tout du 10 qui va compter dans les années à venir. À seulement 22 ans, Sam Prendergast a géré le match à Cardiff comme un patron, menant l’Irlande avec un calme olympien. Son jeu au pied a été chirurgical, avec 17 points inscrits, dont trois pénalités en fin de match pour offrir la Triple Couronne aux Verts.

Malgré tout, on l’a vu plus en difficulté derrière un pack qui reculait face au XV de France. Il s’est montré plutôt lent pour conduire le jeu en cellule des Irlandais.

Après huit sélections avec le XV du trèfle, il commence déjà à faire parler de lui pour une éventuelle place avec les Lions britanniques et irlandais en Australie cet été. Il parait cependant avoir encore un temps de retard sur des ouvreurs tels que Finn Smith et Finn Russell. Il doit encore progresser pour se montrer à la hauteur de porter le numéro 10 de l’Irlande pendant la prochaine décennie. Pour la dernière journée, son remplaçant Jack Crowley lui a d’ailleurs été préféré.

Un travailleur de l’ombre, un guerrier dans les rucks, un vrai soldat du pack français. À 24 ans, Mickaël Guillard s’est imposé dans le dispositif de Fabien Galthié, en tenant sa place avec brio face à l’Italie puis contre l’Irlande.

S’il n’a pas eu la lumière des trois-quarts, il a été précieux dans les tâches obscures : propre en touche, infatigable en défense avec 14 plaquages, et toujours dans les bons coups au sol. Il a été remplacé par le colosse Meafou, mais sa montée en puissance montre un avenir radieux en Bleu.

Pour résumer, il est le joueur parfait dans le système Galthié, capable d’occuper tous les postes du numéro 4 au 8 avec la même intensité. Il est notre favori pour remporter ce trophée.

