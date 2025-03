6 Nations. XV de France vs. Ecosse : les guerriers du Chardon dévoilés pour le choc de samedi

La bataille de Paris s’annonce féroce ! Gregor Townsend a levé le voile sur son XV pour affronter la France. Finn Russell mènera une équipe écossaise prête à jouer les trouble-fête.

L'heure du choc a sonné pour l'Écosse, qui défiera le XV de France ce samedi 15 mars au Stade de France. Gregor Townsend a dévoilé une composition mêlant cadres expérimentés et jeunes talents, bien décidée à faire tomber des Bleus en quête du titre.

Un XV de départ solide et inspiré

Aux arrières, Blair Kinghorn (Toulouse) aura fort à faire face à Thomas Ramos dans un duel 100% toulousain. Il sera encadré par Darcy Graham et le bulldozer Duhan van der Merwe sur les ailes. Au centre, Huw Jones et Tom Jordan formeront un attelage alliant puissance et dynamisme.

À la charnière, Finn Russell, co-capitaine, dirigera le jeu écossais, avec Ben White (Toulon) à la mène. Un duo qui devra être précis face à un Maxime Lucu sous le feu des projecteurs côté français.

Un pack à la hauteur du combat

Devant, l'Écosse pourra compter sur son pilier Pierre Schoeman et un Zander Fagerson toujours aussi redoutable en mêlée. Dave Cherry tiendra le poste de talonneur. En seconde ligne, la surprise vient de Gregor Brown, titularisé aux côtés du solide Grant Gilchrist.

6 Nations. L’Écosse en mission sabotage : les Bleus prévenus avant la finale du TournoiLe trio Ritchie-Darge-Fagerson promet du combat dans les rucks. Rory Darge, co-capitaine, aura un rôle clé face à une troisième ligne française emmenée par François Cros et Alldrit.

Townsend mise aussi sur un banc capable d'apporter du punch en fin de match, avec l’expérimenté Jonny Gray (81 sélections) et les finisseurs McDowall et Dobie.

Ecosse 1 Schoeman 2 Cherry 3 Fagerson 4 Brown 5 Gilchrist 6 Ritchie 8 Fagerson 7 Darge 9 White 10 Russell 11 van der Merwe 12 Jordan 13 Jones 14 Graham 15 Kinghorn 16 Ashman 17 Sutherland 18 Hurd 19 Gray



20 Sykes 21 Muncaster 22 Dobie 23 McDowall

Face à un XV de France en pleine confiance, cette équipe d'Écosse a les armes pour faire douter les Bleus. Reste à voir si elle saura déjouer le plan de Fabien Galthié samedi soir.