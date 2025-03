6 Nations. Le XV de France avec Fickou, Lucu et Meafou pour aller chercher le titre : la composition dévoilée

Le XV de France est prêt ! Fabien Galthié a dévoilé sa composition pour affronter l’Écosse samedi. Avec Lucu à la mêlée et Fickou de retour, les Bleus veulent finir le Tournoi sur un titre.

XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?

Une charnière Lucu/Ntamack

Le XV de France affronte l'Ecosse ce samedi 15 mars 2025 pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations. La composition de l'équipe a été dévoilée, avec quelques ajustements notables.

Gaël Fickou fait son retour au centre aux côtés de Yoram Moefana, apportant son expérience et sa vision du jeu. À la mêlée, Maxime Lucu est titularisé en l'absence d'Antoine Dupont, blessé lors du match précédent contre l'Irlande. Romain Ntamack occupera logiquement le poste de demi d'ouverture.

Une ligne de trois-quarts dynamique

Le pack d'avants reste fidèle à lui-même avec Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka et Uini Atonio en première ligne. En deuxième ligne, Mickaël Guillard conserve sa place aux côtés de Thibaud Flament, ce dernier ayant été ménagé cette semaine mais finalement apte pour le match.

La troisième ligne est composée de François Cros, très en vue à Dublin, Paul Boudehent et du Grégory Alldritt, assurant puissance et mobilité. Le Rochelais hérite du brassard de capitaine suite à la blessure de Dupont.

100 ans plus tard, Louis Bielle-Biarrey va-t-il faire tomber ce record que l’on pensait éternel face à l’Ecosse ?Les ailes seront occupées par Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, tous deux en grande forme lors des précédentes rencontres. L'un comme l'autre chasseront les essais et les records. Thomas Ramos, fidèle à son poste, sera à l'arrière, prêt à relancer les ballons et assurer les tirs au but.

Des finisseurs prêts à terminer le boulot

Le banc des remplaçants est composé de Julien Marchand, Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Auradou, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch, Oscar Jégou, Nolann Le Garrec.

Une fois de plus, le staff fait le choix d'un banc avec 7 avants et 1 seul arrière. Ces finisseurs apporteront du sang neuf en cours de match, offrant des options stratégiques à Fabien Galthié.

XV de France 1 Gros 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Flament 5 Guillard 6 Cros 8 Alldritt 7 Boudehent 9 Lucu 10 Ntamack 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Marchand 17 Baille 18 Aldegheri 19 Auradou



20 Meafou 21 Jegou 22 Jelonch 23 Le Garrec

Cette composition allie expérience et jeunesse, avec une volonté affichée de terminer le Tournoi sur une victoire et surtout sur le titre. Les Bleus devront faire preuve de discipline et d'efficacité pour venir à bout d'une équipe écossaise toujours redoutable.

6 Nations. Même les Anglais sont sous le charme : ''Quand les Bleus jouent comme ça, ils sont inarrêtables !''Le coup d'envoi sera donné à 21h00 heure locale au Stade de France. Les supporters français espèrent une performance aboutie de leur équipe pour clôturer ce Tournoi des 6 Nations 2025 en beauté.