6 Nations. Galthié persiste et signe : 7-1, Auradou, Fickou, un XV de France construit pour performer

Plus qu’un match, une bataille ! Face à l’Écosse, Galthié aligne une équipe sans concession. 7 avants sur le banc, Fickou en patron, Lucu en forme : les Bleus sont prêts pour la guerre.

Un banc musclé pour dominer devant

Le rideau se lèvera une dernière fois sur ce Tournoi des 6 Nations 2025 au Stade de France. Ce jeudi, Fabien Galthié a dévoilé la composition des Bleus pour cette 'finale' contre l'Écosse (21h, France 2). Des choix forts, une stratégie assumée et des joueurs en pleine confiance : voilà les éléments clés qui guideront les Tricolores samedi.

Comme face à l'Italie et à l'Irlande, le sélectionneur mise sur une stratégie 7-1 sur le banc, confirmant une tendance qui fait débat mais qui s'inscrit dans une logique de performance pure. "C'est surtout par rapport à nous et par rapport à nos performances. On a surtout préparé une composition d'équipe à vingt-trois pour performer samedi", a-t-il expliqué en conférence de presse. Une approche qui pourrait étouffer un pack écossais dynamique mais moins dense que la concurrence.

Le sélectionneur a par ailleurs justifié la présence d'Hugo Auradou sur le banc aux dépens d'un Alexandre Roumat pourtant préformant. "Il n'y a pas de joueurs qui sous-performent avec nous, il y a une sorte d'émulation, une compétition sur les postes. Hugo Auradou, c'est un pur numéro quatre et dans notre banc, on voulait deux secondes de ligne avec des profils très différents. Alexandre, il peut jouer quatre, huit, sept, il peut jouer tous les postes, mais on a choisi Hugo Radeau, c'est notre choix."

Fickou de retour, Depoortère challengé

Côté trois-quarts, Gaël Fickou signe son grand retour en bleu après avoir manqué l'intégralité des précédentes rencontres. Son expérience et sa lecture du jeu seront précieuses face à une Écosse joueuse. "Gaël fait partie des joueurs qui sont automatiquement aujourd'hui dans le groupe France, et son absence était liée à sa blessure", justifie Galthié. En face, Nicolas Depoortere, qui avait pourtant fait une belle impression, devra patienter. Son coéquipier à l'UBB Moefana enchaîne et aura l'occasion de confirmer aux côtés du Racingman dont le leadership en défense n'est plus à présenter.

La prestation majuscule de Maxime Lucu en Irlande a éteint tout suspense quant à sa titularisation. "Quand un joueur est capable de sortir d'une prestation comme ça, impossible de le sortir sauf si on fait une rotation. Mais vu l'enjeu, il était impossible de se passer de lui", a tranché le coach. Un choix qui récompense la montée en puissance du Bordelais, trop souvent dans l'ombre d'Antoine Dupont. L'absence de ce dernier lui profite donc en cette fin de compétition. Mais la concurrence reste féroce. Nolan Le Garrec sera d'ailleurs présent sur la feuille de match.

L'Écosse, un adversaire à ne pas sous-estimer

Face à cette Écosse qui n'a rien à perdre, le staff tricolore garde en mémoire la désillusion de 2021. "On connaît aussi ce scénario face à l'Écosse il y a quatre ans, où on avait besoin de gagner avec le bonus et un écart au score, et au final on a perdu", rappelle Galthié. Pas question donc de relâcher la pression, surtout face à un XV du Chardon qui a prouvé qu'il savait s'imposer chez les grands.

Jouer une finale du Tournoi au Stade de France est une opportunité rare, et les Bleus comptent bien la saisir. "C'est l'objectif suprême, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a obtenu", résume Galthié. Une victoire permettrait de concrétiser le travail de fond mené depuis six ans et d'ajouter une ligne de plus au palmarès de cette équipe. Avec une stratégie affirmée, un effectif taillé pour le combat et une motivation à son paroxysme, les Bleus ont toutes les cartes en main. Mais il faudra être à la hauteur d'une équipe écossaise venue jouer les trouble-fêtes.