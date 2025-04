Vous badez LBB, mais est-ce que vous avez vu les stats délirantes de Damian Penaud en Champions Cup ?

On parle beaucoup (et avec raison) de Bielle-Biarrey, mais Penaud régale avec l’UBB. Meilleur marqueur de la Champions Cup, presque recordman historique, il joue à un niveau stratosphérique.

🏆 Il a fait lever les foules, il repart avec le trophée : Un Tournoi historique pour Bielle-Biarrey, couronné à 21 ansÀ force de s’extasier – à juste titre – sur les arabesques de Louis Bielle-Biarrey, on en viendrait presque à oublier un autre ailier qui empile les stats comme d'autres collectionnent les canettes de récup en fin de match : Damian Penaud. À l’UBB, l'ancien Clermontois marche littéralement sur l’eau cette saison en Champions Cup. Et ses chiffres donnent le tournis.

Un record de plus, et un autre en ligne de mire

Avec 10 essais inscrits en Champions Cup cette saison (un tiers des essais bordelais), dont un incroyable sextuplé face aux Sharks lors de la 4e journée, Penaud a battu le record du nombre d’essais marqués en phase de poules de la compétition. Et ce n’est pas tout : il n’est plus qu’à une unité du record absolu de Chris Ashton (11 essais sur une saison).

CHAMPIONS CUP. Timing cruel pour l'UBB : un Tricolore out au pire momentAutrement dit, s’il file encore une ou deux fois derrière la ligne, il pourra inscrire son nom tout en haut du tableau des chasseurs d’essais européens. Et ce, dès ce week-end face à l'Ulster. Une formation que les Girondins ont déjà punie lors de la phase de poules. Avec au passage, une réalisation du Tricolore.

Mais réduire Penaud à ses essais, ce serait oublier qu’il a bien plus dans la besace. En termes de mètres parcourus ballon en main, il affiche un impressionnant 427 mètres (2e total de la compétition), avec 42 courses, 16 défenseurs battus et 15 franchissements, ce qui fait de lui le meilleur dans ce domaine en Champions Cup cette saison. Rien que ça.

Un ailier complet, pas juste un finisseur

Si certains le cantonnaient encore à un rôle de finisseur fantasque, adepte des courses en travers, Penaud montre qu’il a évolué. Et vite. Il est le meilleur Bordelais en turnovers gagnés (6), preuve qu’il sait aussi récupérer la gonfle quand il faut, et le 2e passeur décisif de l’UBB (5 passes décisives) derrière Jalibert.

Ajoutez à cela 11 offloads (4e total de la compétition), et vous obtenez un ailier capable de tout faire, tout le temps, dans tous les coins du terrain. On parle d’un joueur qui, quand il touche un ballon, génère systématiquement une alerte dans la défense adverse. À l’UBB, il a trouvé un cadre dans lequel il peut laisser parler sa créativité sans perdre son efficacité.

Il forme avec Bielle-Biarrey un duo que peu d’équipes européennes aimeraient croiser dans un match couperet. Et même si la hype tourne beaucoup autour de son jeune coéquipier, Damian Penaud est l'un des joueurs les plus complets de cette campagne européenne. Et s’il venait à égaler – ou dépasser – Chris Ashton dans les semaines à venir, il n’y aurait rien d’illogique.

Juste le résultat d’un ailier qui, match après match, confirme qu’il est bien plus qu’un "simple" marqueur d’essais. Un joueur qui, dans le chaos contrôlé d’un match de Champions Cup, peut faire pencher le résultat à lui tout seul.