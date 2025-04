RUGBY. Sans Dupont, Louis Bielle-Biarrey est-il le meilleur joueur du Top 14 ?

L’Union Bordeaux Bègles l’a emporté à Pau, samedi, grâce à un Louis Bielle-Biarrey des grands jours. Le Girondin est-il le nouveau meilleur joueur de Top 14 ?

C’est une question qui se pose et qui ne devrait pas fâcher grand monde. Louis Bielle-Biarrey est-il le meilleur joueur de cette saison 2024-2025 de Top 14 ? Alors que l’exercice actuel arrive bientôt à son terme, l’ailier girondin a souvent été décisif et il n’y est pas pour rien dans l’excellente saison de l’Union Bordeaux Bègles, actuel deuxième du championnat.

Encore ce week-end, le Girondin s’est illustré sur les pelouses de Top 14. Dans le Béarn, ce samedi 19 avril, il a inscrit l’essai décisif pour l’Union Bordeaux Bègles. À la 68e minute de jeu, il s’est offert une chevauchée mémorable dans la défense locale. En jouant parfaitement le coup, Louis Bielle-Biarrey a conclu une action de classe après une folle relance de plus de 80 mètres.

Depuis le début de saison, l’ailier de l’UBB a inscrit 10 essais en Top 14. Cette réussite fait de lui le deuxième meilleur marqueur de l’élite cette saison. Seul Gaël Dréan (RC Toulon) fait mieux que lui avec 12 arrivées dans l’en-but adverse. La différence entre les deux hommes étant sûrement l’implication globale de l'Isérois, très solide en défense, et sa capacité à briller d’autant plus sur les grands matchs.

Actuellement, Louis Bielle-Biarrey a marqué sur chacune de ses quatre dernières rencontres de Top 14, à l’heure où le sprint final pointait le bout de son nez. Lors de chacune des deux confrontations contre Toulouse, il a inscrit un essai. Fin décembre, il avait joué avec le numéro 15 dans le dos contre le RC Toulon. Loin de son aile, il avait livré une superbe passe décisive sous pression pour le bel essai d’Arthur Retière, qui avait fait parler ses appuis.

Si l’on sort du cadre national, la fiabilité du Bordelo-Béglais se confirme toujours sur les grands matchs. En Champions Cup, il a planté 6 essais en 4 matchs. Avec le XV de France, il signe une saison record avec 12 ballons aplatis en Terre promise en 8 rencontres. Preuve de la fiabilité impressionnante du joueur, Louis Bielle-Biarrey a marqué au moins un essai sur chacun des 11 derniers matchs qu’il a disputés, toutes compétitions confondues, avec l’UBB ou les Bleus.

Qui peut concurrencer Louis Bielle-Biarrey ?

En tant normal, de telles performances auraient permis à Louis Bielle-Biarrey de concurrencer Antoine Dupont pour le titre de Meilleur joueur de Top 14. Cependant, le demi de mêlée toulousain n’est plus de la partie, depuis sa rupture des ligaments croisés à son genou droit, en mars dernier. De plus, le capitaine du XV de France n’a joué que trois rencontres de première division française cette saison. En dehors de ‘Toto’, d’autres joueurs se démarquent au Stade Toulousain et dans le championnat.

Cette saison, le Toulousain le plus performant pourrait être l’Anglais Jack Willis. Impressionnant de régularité, le troisième ligne est un véritable moteur pour son équipe. L’Italien polyvalent Ange Capuozzo réalise aussi une saison remarquable. Ensuite, le titre de meilleur joueur de l’impressionnant effectif toulonnais pourrait se jouer entre David Ribbans et Baptiste Serin, tous deux indispensables. Du côté des autres équipes, des joueurs comme Joe Simmonds, Sireli Maqala ou Baptiste Couilloud font également très forte impression sur les pelouses de Top 14.

