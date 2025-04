27 jours après le déluge de Mayol, pourquoi le RCT vs Toulouse au Vélodrome s’annonce historique ?

Programmé dans 15 jours, le Toulon/Toulouse du 10 mai prochain se dirige vers un record historique dans l’antre phocéenne, malgré l’absence à prévoir des Dupont, Ntamack, Capuozzo et consorts.

Forcément, l’équipe qui allait s’incliner cocherait cette date dans son calendrier. Le fait est que, lors du quart de finale de Champions Cup joué à Mayol il y a 10 jours, c’est le Stade Toulousain qui l’a emporté à Toulon.

Ainsi, le RCT, qui avait comme bien souvent délocalisé cette affiche de gala au stade Vélodrome de Marseille pour que la fête soit plus folle, aura probablement encore plus les crocs que d’habitude. Peu importe ce qui se dira dans la presse.

D’autant que pour l’occasion, tout le peuple varois/marseillais va répondre présent. Alors que que les précédentes affiches du genre réunissaient toujours entre 50 000 et 58 000 personnes entre 2017 et 2023, cette fois, le RCT informe que 64 000 places ont déjà été vendues, à 16 jours du match !

Une donnée qui confirme le renouveau de cette rivalité historique, alors que l’an dernier à pareille époque, le Vel' avait déjà accueilli 62 000 personnes pour cette affiche.

Vers un record historique ?

Alors, se dirige-t-on vers un record historique dans l’antre phocéen, malgré l’absence à prévoir des Dupont, Ntamack, Capuozzo et consorts ? Pour un match du RCT, on y va tout droit, puisque la meilleure affluence date de 2015 et d’un Toulon/Toulon, déjà, avec 64 819 spectateurs.

Pour voir plus loin, sachez que le record absolu dans le stade du boulevard Michelet appartient au rugby, puisque les interdictions de déplacement généralisées des supporters adverses n’existent pas dans notre sport, à l’inverse du foot. C’était lors de la dernière finale du Top 14, lorsque 66 760 personnes s’étaient amassées dans les tribunes du Vélodrome en juin 2024.

Derniers amis provençaux et supporters toulousains (prêts à faire le déplacement) n’ayant pas encore de ticket, c’est à vous de jouer…