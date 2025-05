AMATEUR. 284 matchs, 1663 points : cette légende de la ProD2 va quitter le monde pro pour revenir là où tout a commencé

Depuis de longues années maintenant, Yohann Laousse Azpiazu est l’une des figures du Stade Montois, qu’il avait rejoint en 2015 en provenance de Dax.

Son nom est intimement lié à celui de Mont-de-Marsan. Et de fait, à la ProD2, aussi.

Pourtant, il faudra bientôt s’habituer au fait de ne plus voir l’arrière et buteur aux 284 matchs de 2ème division sur les antennes de Canal Plus. Car à la fin de la saison, l’international à 7 va quitter un monde professionnel dans lequel il se retrouve de moins en moins. Pour tout plaquer, à pas encore 34 ans ?

Retour aux sources sur les bords de l'Atlantique

Le Landais pur souche a une idée derrière la tête. Comme d’autres avant lui et à l’image de Ximun Lucu avec St-Pée-sur-Nivelle, Laousse Azpiazu compte reprendre là où tout a commencé. À Parentis, club qui a aussi vu Baptiste Serin toucher ses premiers ballons.

"J’attends de voir quel sera mon emploi du temps prochain, pour y voir plus clair au niveau de mon engagement. Mais l’idée, c’est toujours de retrouver les copains à Parentis, explique-t-il pour Rugbyrama. Ils ont, pour la plupart, rechaussé les crampons cette année. Certains ont pris la présidence ou le coaching. Je veux boucler la boucle et finir sur une année pleine de plaisir, refouler le stade Mirtin à Parentis. Si je peux aller chercher mon premier titre de champion de France avec Parentis, ce serait beau !"

Après une saison pleine en Régionale 3, le Parentis Sport Rugby est d’ores et déjà champion des Landes et de Nouvelle-Aquitaine. Il est désormais qualifié pour les en 32e de finale du championnat de France.

Dans un comité aussi relevé que celui de la Nouvelle-Aquitaine, rien ne sera facile en R2. Mais avec l’expérience et le talent d’un Laousse-Azpiazu en plus, le club aura de quoi voir venir…