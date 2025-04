PROD2. 111kg de muscles : Vers un retour du Botia ''local'' pour remplacer le phénomène Noah Nene à Dax ?

À l’époque, le Fidjien avait disputé 46 matchs sous le maillot dacquois avec son bandeau sur les oreilles, distribué les timbres à profusion, inscrit 9 essais et récolté 7 cartons jaunes en prime.

C’est un nom dont on a beaucoup parlé cette saison. Lecteur, lectrice, il est d’ailleurs probable, comme 99% des gens, que vous ayez découvert le sien assez récemment, suite à ses prestations avec Dax, puis son appel avec le XV de France.

Le truc, c’est que Noah Nene (20 ans, 1m92 pour 103kg) s’en ira cet été pour retourner dans son club du Stade Français. Logique pour cet joueur extrêmement prometteur, qui doit désormais aller se frotter au Top 14, lorsque son épaule sera opérationnelle.

C’est ainsi que l’US Dax, plutôt discrète sur le marché des transferts jusque-là, doit lui trouver un remplaçant sans trop perdre au change. A ce poste et selon les informations du Midi Olympique, les dirigeants ont justement obtenu l’accord du centre Jekope Sovau, récemment. Le recrutement d’un fidjien inconnu au bataillon, comme le club landais aime le faire depuis plusieurs saisons.

Mais à seulement 20 ans, Sovau est un pari et ne pourra pas combler à lui les multiples départs de la ligne de 3/4. Ainsi, en plus de lui et de l’ailier du Stade Toulousain Naïm Ben Alla, les Rouge et Blanc sont sur la piste d’Apisai Naqalevu.

Un retour au club ?

Le puissant centre de 35 ans ne sera pas conservé par Perpignan et pourrait ainsi faire son retour à Dax, le club qui l'a révélé en France entre 2015 et 2017.

D’où le fait que nombreux le comparaient à Levani Botia, qui venait d’éclore en Pro D2 sous les couleurs de La Rochelle…

Notez que le Midi Olympique, bien informé dans les Landes, indique que les dirigeants landais aimeraient aussi se faire prêter le pilier droit de Bordeaux Zaccharie Affane. Un potentiel hors-normes malgré sa saison blanche pour blessure, et une affaire à suivre…