RESUME VIDEO. Les All Blacks sauvent la victoire face à l’Angleterre dans un final explosif !

Les All Blacks ont frôlé la défaite face à l'Angleterre, mais s'imposent de justesse (24-22). Deux échecs de George Ford au pied ont permis aux Néo-Zélandais de repartir victorieux de Twickenham.

Les All Blacks ont arraché une victoire sur le fil face à l’Angleterre (24-22) ce samedi à Twickenham. Un score serré qui aurait bien pu basculer en faveur des hommes de Steve Borthwick si George Ford avait été plus précis dans ses tentatives.

L’ouvreur anglais a manqué deux coups de pied cruciaux, dont une pénalité dans ses cordres, laissant filer la victoire entre les doigts des siens. Son drop sur l'ultime action de la partie était bien plus compliqué en raison de la pression défensive des visiteurs.

Un affrontement à haute intensité

Ce test-match, attendu avec impatience, a tenu toutes ses promesses. Dès le début de la rencontre, et au sortir d'un haka très musclé, les deux équipes se sont jetées dans la bataille avec une intensité impressionnante.

Les Anglais ont marqué les premiers au pied, mais ce sont les Néo-Zélandais qui ont trouvé la faille et inscrit le premier essai par Telea. L'ailier a été l'un des grands artisans de ce cours succès. Sa réalisation à la 75e en bout de ligne et alors que l'essai n'était pas du tout fait a été décisif.

Une fin de match à suspense alors que Jordan était lui aussi entré en Terre promise à la 27e après une superbe course. Mais loin de subir, les locaux ont répondu dès la reprise par Feyi-Waboso.

Ford rate l’occasion de faire tomber les Blacks

Alors que le match semblait pouvoir tourner à l’avantage de l’Angleterre, le sort en a décidé autrement. George Ford, pourtant réputé pour sa précision, a raté deux tentatives de pénalités en seconde période. Ces erreurs ont coûté cher aux Anglais, qui avaient l’occasion de l’emporter dans les derniers instants de la rencontre.

Du côté néo-zélandais, on peut souffler. Les All Blacks n’ont pas livré leur meilleur rugby, mais ils repartent tout de même avec une victoire précieuse dans leur escarcelle. Les failles défensives ont été nombreuses, et la discipline leur a fait défaut à plusieurs reprises.

Ils auront rendez-vous avec l'Irlande la semaine prochaine puis avec le XV de France. Deux matchs qui ne seront pas faciles à négocier. Nul doute que cette rencontre à Twickenham a été riche d'enseignements pour les Néo-Zélandais.