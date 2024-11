TOP 14. ‘‘Ça va commencer à se voir…’’, Toulouse désavantagé par son calendrier ?

Alors que Toulouse a signé sa troisième défaite de la saison, Clément Poitrenaud a fait une remarque libre d’interprétation au sujet du calendrier de Top 14.

Toulouse se réveille avec la gueule de bois aujourd’hui. Après un match aussi intense que rugueux, l’Aviron Bayonnais est venu à bout des Rouge et Noir (12-8) sur sa pelouse de Jean Dauger, ce dimanche 3 novembre. En conférence de presse, l’entraîneur adjoint Clément Poitrenaud n’a pas l’air de digérer les échéances du calendrier.

VIDÉO. TOP 14. Avec intensité, Bayonne renverse Toulouse dans un match de costauds

Après le match, l’ancien trois-quart polyvalent du Stade Toulousain a expliqué qu’il était fier de l’attitude de ses joueurs, mais a pointé du doigt les contextes des déplacements annuels de Toulouse à Bayonne. “Les Bayonnais, on va les jouer encore une fois en doublon dans quelques semaines. Je crois que depuis 2020, nous ne les avons pas joués à plein. Ça va commencer un peu à se voir… Il va falloir faire quelque chose”, déclarait-il selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Mais alors, qu’est-ce que cherchait à dire Clément Poitrenaud ? Insinue-t-il que Toulouse est pénalisée par le calendrier ? Ou qu’au contraire Bayonne est avantagé ? À moins que la clef de compréhension soit autre… Dans tous les cas, il est impossible de savoir qui le Toulousain visait précisément dans sa déclaration, mais les dates des calendriers, elles, peuvent être constatées.

VIDÉO. Ne cherchez plus, Bayonne signe l’essai du week-end, après 100 m de chaos !

Dans les faits, le Stade Toulousain a effectivement affronté l’Aviron Bayonnais dans des conditions délicates ces dernières saisons. Sur les exercices 2022-2023 et 2023-2024 de Top 14, Toulouse a toujours affronté Bayonne durant une période de vrais ou de faux doublons. Une période où une partie conséquente de son effectif se rend à Marcoussis avec le XV de France

Cependant, l’addition finale paraît quelque peu exagérée. En effet, les Basques n’évoluaient pas en Top 14 durant la saison 2021-2022, annulant toute potentielle rencontre avec les Haut-Garonnais. Lors de la saison post-Covid (2020-2021), les deux rencontres avaient eu lieu hors période internationale, soit début décembre 2020 et à la mi-mai 2021.

RUGBY. Calendrier à rallonge : ''IL NE FAUT PAS EN VOULOIR AU COACH'', la vision sans filtre d'ANTHONY JELONCH

Si une habitude semble se présenter sur le contexte des derniers affrontements entre Bayonne et Toulouse, cela ne joue pas spécialement en la défaveur des hommes d’Ugo Mola. Sans compter le match d’hier et sur les trois dernières saisons, les champions de France en titre et les Ciel et Blanc ont gagné autant de matchs l’un que l’autre sur leurs affrontements.

Si les Rouge et Noir sont souvent défaits au Pays Basque, c’est le cas de bon nombre de leurs concurrents. Pour rappel, Bayonne n’a perdu que 3 matchs à Jean-Dauger sur les 3 dernières années, pour seulement une défaite depuis son retour en Top 14. Ainsi, rien n’assure que Toulouse aurait pu l’emporter hors doublon, même avec ses titulaires.

RUGBY. TOP 14. En doublons, Toulouse est une bête blessée dont il faut se méfier !