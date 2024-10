VIDÉO. Ne cherchez plus, Bayonne signe l’essai du week-end, après 100 m de chaos !

Sur une action remplie de gestes d’instinct et d’une belle vision de jeu, Bayonne a signé l’un des plus beaux essais de ce début de saison en Top 14.

La folie dans son en-but, la vitesse de Tom Spring et la magie de Camille Lopez ! Voilà les ingrédients, d’un essai complètement fou. Après 100 mètres de chaos, Bayonne a crucifié Lyon qui pensait pourtant mettre la pression à leurs adversaires du jour.

Au stade Gerland, le LOU Rugby s’est incliné face à l’Aviron Bayonnais (38-49), ce samedi 26 octobre. Lors de ce festival offensif à 12 essais, c’est le premier essai de Xan Mousques, à la 34ᵉ minute de jeu, qui a marqué les esprits.

Alors que les Ciel et Blanc avaient une mêlée en leur faveur à 20 mètres de leur en-but, le pack lyonnais leur mets la pression. Les avants basques sortent le ballon rapidement, mais ils se retrouvent acculés par des Lyonnais téméraires.

Retranché dans son en-but après quelques passes hasardeuses, Guillaume Martocq décide de tenter le tout pour le tout. Au milieu de plusieurs lyonnais, il s’élance et trouve une brèche. Toujours pas rattrapé à la ligne médiane et face au second rideau lyonnais, il décide de jouer au pied. À la lutte, Ethan Dumortier et Tom Spring s’emmêlent les pinceaux et n’arrivent pas à se saisir du cuir.

Finalement, Rodrigo Bruni s’empare de ce dernier et tente d’aller dans l’en-but en force, vainement. Alerté par ses trois-quart d’un décalage de son jeune coéquipier Xan Mousques sur l’aile, le maestro Camille Lopez demande le ballon.

Il délivre ensuite une passe millimétrée sur son aile et le trois-quart de 18 ans inscrit son premier essai du match. Il doublera la mise cinq minutes plus tard, permettant à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire avec 20 points d’avance sur les locaux à la mi-temps.

Malgré une bonne seconde période de Lyon, ce sont bien les Bayonnais qui repartent avec la victoire, la première à l’extérieur de la saison. De son côté, le LOU Rugby concède sa première défaite à domicile en Top 14 depuis le 11 novembre 2023. Avec ce troisième succès consécutif, les Basques sont provisoirement troisièmes au classement.

