RUGBY. TOP 14. Un atout JIFF dans le viseur de Bayonne (et Castres) ?

L’Aviron Bayonnais serait en contact avec Tristan Tedder, actuel joueur du Racing 92, pour prendre la relève de Camille Lopez. Le Sud-Africain est très convoité et pourrait faire son retour.

Bayonne serait en quête d'un remplaçant pour Camille Lopez, et le nom de Tristan Tedder, ancien joueur du club, circule avec insistance. Le joueur de 28 ans avait en effet joué à Jean-Dauger en Pro D2 par le passé. Pour rappel, l'ancien joueur du XV de France est en fin de contrat en 2025.

Préparer l'après Lopez

Bien que le club francilien ne soit pas fermé à une prolongation, Tedder pourrait chercher plus de temps de jeu ailleurs. Bayonne, qui connaît bien l'homme, l’a déjà accueilli durant la saison 2018-2019.

À l'époque, le joueur était pressenti pour revenir en 2021, avant que la relégation en Pro D2 des Ciel et Blanc ne mette fin à cette possibilité. Toutefois, la situation semble désormais plus favorable, et les dirigeants basques apprécient toujours ses qualités.

La polyvalence de Tedder, capable d’occuper les postes de 10 et de 15, ainsi que ses qualités offensives séduisent l'encadrement bayonnais qui voient en lui un atout pour l’avenir.

Castres s'intéresse aussi à Tedder

Selon le Midi Olympique, les dirigeants basques auraient récemment relancé des discussions avec l'ouvreur-arrière actuellement sous contrat avec le Racing 92. Une information qui ne surprend pas, tant la situation de Tedder dans les Hauts-de-Seine semble bloquée.

En effet, le Sud-Africain, qui peut évoluer à l’ouverture comme à l’arrière, fait face à une concurrence féroce au Racing. Et ce, à l'ouverture comme à l'arrière avec Owen Farrell, Antoine Gibert et Max Spring. L’avenir du joueur s’assombrit.

Mais Bayonne n’est pas seul sur le dossier selon le Midol. Castres serait également attentif à la situation du joueur, qui reste une valeur sûre sur le marché des transferts. Son statut de JIFF est en effet un atour de poids dans les négociations.