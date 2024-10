RUGBY. TOP 14. Laurent Travers à Bayonne ? Le Président du Racing 92 répond aux rumeurs

Le futur de Laurent Travers s'éloigne-t-il du Racing 92 ? Le président du directoire pourrait rejoindre l’Aviron Bayonnais en tant que directeur sportif. Il dément un accord.

Laurent Travers, le président du directoire du Racing 92, est au cœur des rumeurs de transferts en Top 14 et pourrait bien être en route vers Bayonne. Travers, avec son profil expérimenté et son attrait pour le terrain, plaît beaucoup du côté basque.

Si un poste de directeur sportif semble se dessiner, rien n'est encore acté. Grégory Patat, l’actuel entraîneur de l’Aviron Bayonnais, est sous contrat jusqu’en 2026, laissant peu de place à une redéfinition immédiate des rôles.

Un retour proche du terrain pour Travers ?

Pour l'heure, Travers a fermement démenti tout accord via Le Figaro : « Suite aux différentes publications récentes me concernant, je tiens à préciser que je suis la seule personne habilitée à parler de mon avenir. Pleinement investi dans mes fonctions au Racing 92, je démens tout accord avec d'autres clubs. »

Un message clair, mais qui ne ferme pas définitivement la porte à des échanges futurs. Au vu du début de saison de la formation francilienne, on peut comprendre que Travers souhaite se concentrer uniquement sur le sportif.

Le Racing 92 à la peine

Malgré un effectif de qualité et de nombreux internationaux à tous les postes, le Racing 92 peine à trouver la bonne formule sur le pré. Les hommes de Lancaster ne comptent que trois succès à l'orée de la 8e journée de Top 14. Et pointent à une triste 10e place. Loin des attentes et des moyens.

L’ancien talonneur, arrivé au Racing en 2013 après des expériences remarquées à Montauban et Castres, garde toujours un oeil le terrain malgré ses fonctions présidentielles. Son expérience et sa fibre technique pourraient enrichir un staff bayonnais en quête de croissance sportive.

Laurent Travers pourrait d’ailleurs ne pas être le seul membre du Racing à prendre la direction du Pays basque. Le polyvalent trois-quarts Tristan Tedder aurait récemment échangé avec les dirigeants de l’Aviron. Quant à Boris Palu, son nom circulerait également dans les rangs de Bayonne selon les informations de Midi Olympique.