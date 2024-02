RUGBY. Calendrier à rallonge : ''IL NE FAUT PAS EN VOULOIR AU COACH'', la vision sans filtre d'ANTHONY JELONCH

Bien loin des terrains, mais pas trop non plus, Anthony Jelonch accorde du temps aux médias et s'exprime sur son état d'esprit actuel. Ce dernier ne trouve pas normal de se plaindre du calendrier.

Le sujet du fameux calendrier

Blessé depuis le mois de janvier, et une rencontre face à Bath, Anthony Jelonch s'est fait opérer du genou, et prévoit déjà une reprise de la compétition au mois de septembre prochain. En attendant, ce dernier a donné une interview à l'Équipe, dans laquelle il évoque plusieurs sujets dont celui du calendrier des saisons.

Conscient que les saisons sont longues et fastidieuses, celui qui avait joué 30 matchs lors de l'exercice 2021-2022 n'est pas d'avis à se lamenter : "Il ne faut pas se plaindre de jouer trop de matches quand on est à haut niveau. C’est le calendrier qui veut ça. Il ne faut pas en vouloir au coach ni à personne. Ce qui est vrai, c’est qu’on a juste la coupure d’un mois en juin pour se reposer, sinon il n’y a pas de période pour vraiment s’arrêter. Même quand on coupe cinq ou six jours, ça n’est pas suffisant pour que le corps et l’esprit récupèrent."

Néanmoins, il sait que son corps en avait besoin, et qu'à ce niveau-là, il doit progresser et comprendre que le repos est nécessaire : "Faire une pause ? C’est très dur à faire. Mais c’est peut-être un point sur lequel je dois aussi m’améliorer en tant que joueur. Pas forcément se garer, mais savoir écouter un peu son corps. Après, c’est très difficile pour un compétiteur. Et puis quand tu es dans un sport d’équipe comme le rugby, tu n’as pas envie de lâcher les copains pour dire : "Je ne me sens pas bien, je me repose.""

Il y a tellement de moments où tu te sens un peu fatigué, mais une fois sur le terrain, tout se passe très bien, tu as envie de jouer et d’être avec l’équipe. Là, j’étais en pleine forme. J’avais été bien géré par le staff. Je n’avais pas de souci de fatigue, même si j’avais beaucoup joué."

RUGBY. 6 Nations. ''Pas au niveau'' physiquement, le XV de France va-t-il monter en puissance dans ce Tournoi ?



L'exemple de Dupont et d'Alldritt

Sur le sujet des saisons à rallonges, Jelonch est plutôt bien entouré en club, mais aussi en sélection. Son pote d'enfance, Antoine Dupont, est l'un des premiers à avoir mis en lumière ce calendrier bien trop chargé selon lui. D'ailleurs, le capitaine de l'équipe de France, qui est avec celle du rugby à 7 en ce moment, a joué environ 30 matchs de moyenne lors des deux dernières saisons. Il en est déjà à 17 cette année !

Pour Alldritt, même rythme sur les deux dernières années, avec quelques dizaines de kilos en plus ! De ce fait, le capitaine des Bleus, en l'absence de Dupont a pris une pause en accord avec son club, et Jelonch va dans son sens : "Greg Alldritt avait joué beaucoup aussi. Cette coupure lui a fait du bien, comme il nous l’a dit. Mais il avait enchaîné trois saisons à plus de 32 matches. Donc je comprenais qu’il prenne cette petite pause. Et Antoine, s’il peut le faire, ça sera après les JO, donc pas le moment le plus important de l’année non plus."

Il termine en positivant, malgré les pépins physiques qui s'enchaînent, avec beaucoup de motivation et d'espoir : "Moi, là, j’ai six mois pour me reposer… mentalement (il sourit). J’aurai aussi quelques petites coupures. Et puis c’est quand même un bon défi à relever de revenir d’une blessure comme celle-là. Je sais très bien comment je suis dans la tête et je n’aurai pas d’appréhension."