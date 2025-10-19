VIDEO. A 36 ans, ''il a lâché la charrette'' : la percée démente de Botia face à Montauban

Percée monumentale, cadrage-débordement, offrande parfaite : Botia a régalé samedi contre Montauban. Un geste de patron pour sublimer la 150e de Lavault.

Dans une ambiance bon enfant mais déterminée au Stade Rochelais ce samedi, Botia a signé l’un de ses plus beaux matchs depuis qu’il porte le jaune et noir.

Face à Montauban, balayé 54 à 19, le Fidjien n’a pas seulement aligné les plaquages et les percussions : il a impulsé une percée digne de ses meilleures années et offert un essai plein d’émotion à Thomas Lavault, pour son 150ᵉ match avec les Maritimes.

Une percée qui change tout

A la 21ᵉ minute, Botia surgit d’un regroupement pour transpercer la défense adverse, redonnant de l’élan à une attaque rochelaise qui avait besoin d’un déclic après la première réalisation de Nowell dès la 12e.

Il a “lâché la charrette” pour reprendre les mots de son coéquipier Matthias Haddad via RugbyPass, après avoir cassé deux plaquages, enchaîné avec un cadrage-débordement qui a fait lever Marcel‑Deflandre, puis servi Lavault. Le deuxième ligne n’ayant plus qu’à filer en terre promise.

Il jouait centre avant et maintenant on sait pourquoi ! Lepsi, c’est une légende, on ne le présente plus. On n’a pas envie qu’il arrête, on est content de l’avoir dans l’équipe. Tout le monde se rend compte que c’est un privilège de l’avoir à nos côtés.

Ce n’est pas tous les jours qu’un joueur fête une 150ᵉ sous le maillot rochelais, encore moins avec un essai à la clé. Lavault, fidèle parmi les fidèles, a pu savourer ce moment rare, porté par l’ovation du public et la passe décisive d’un Botia en mode patron.

La Rochelle retrouve des couleurs

Au-delà de l’action, c’est tout le collectif rochelais qui a répondu présent : puissance, alternance, vitesse et justesse dans les zones de ruck. Le trio West‑Botia‑Nowell a régalé, et le bonus offensif vient valider cette prestation cinq étoiles.

Montauban, rapidement dépassé, n’a jamais pu rentrer dans son match. À 28‑0 à la pause, le suspense avait déjà plié bagage.

Mais ce qu’on retiendra surtout, c’est cette image : Botia qui perce, Lavault qui conclut. Deux symboles d’un Stade Rochelais en mission, soudé, et bien décidé à recoller au haut du tableau.